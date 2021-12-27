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Sucuoğlu Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgesel seçim gezileri kapsamında dün Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti.

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:20
Sucuoğlu Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği “Cittaslow Yeni Yıl Pazarı’nı” ziyaret etti. 

Başbakan Faiz Sucuoğlu, pazarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de ayaküstü sohbet etti.

Sucuoğlu, Yeni Yıl Pazarı’nda yer alan stantları da ziyaret ederken, ürünleri inceledi; esnafı dinledi.

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Pazar’da bulunan vatandaşlar, Faiz Sucuoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, böylesi etkinliklerin halkın motivasyonuna katkı sağladığını söyledi.

Yeni yılın yeni umutları da beraberinde getirdiğine işaret eden Sucuoğlu, 2022 yılının KKTC halkı için iyi geçmesi yönünde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sucuoğlu, “Esnafımız, insanımız yıllardır üretiyor, ürettiğini beğendiriyor, satıyor... İnşallah 24 Ocak’ta devralacağımız tek başına hükümet modelimizle, ürettiğimizi, daha geniş pazarlarla buluşturmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 27.12.2021 11:28
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