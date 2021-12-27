Sucuoğlu: “Yem fiyatlarında indirime gidildi”

BAŞBAKAN SUCUOĞLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ (2-SON)

SUCUOĞLU: “YEM FİYATLARINDA İNDİRİME GİDİLDİ”

“GÜNEYDEN GELENLERİN PCR ŞARTI KONUSUNDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR”

“BENİM DEMOKRASİ ANLAYIŞIMDA OTURUP KONUŞUP ORTAK PAYDADA ANLAŞMAK VAR”

“KIB-TEK KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

“İNSANLARIN GEÇİM SIKINTISI YAŞADIĞI BİR DÖNEMDE BUNU FIRSAT BİLİP VURGUN YAPMAYA ÇALIŞANLARI AFFETMEYİZ”

Başbakan Faiz Sucuoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Binboğa Kooperatifinin yem fiyatlarında indirime gittiğini kaydetti.

Buna göre 50 kg inek toz (%16) ürününün fiyatı yüzde 9,60 düşüşle 260 TL’den 235 TL’ye; 50 kg inek pelet (%16) ürününün fiyatı yüzde 9,43 düşüşle 265 TL’den 240 TL’ye; 50 kg besi toz ürününün fiyatı yüzde 7,50 düşüşle 220 TL’den 203.50 TL’ye; 50 kg besi pelet ürününün fiyatı yüzde 7,33 düşüşle 225 TL’den 208.50 TL’ye; 50 kg inek toz (%19) ürünün fiyatı yüzde 13,79 düşüşle 290 TL’den 250 TL’ye; 50 kg inek pelet (%19) ürününün fiyatı yüzde 13,56 düşüşle 295 TL’den 255 TL’ye; 25 kg piliç yeminin fiyatı yüzde 12,20 düşüşle 205 TL’den 180 TL’ye; 25 kg civciv yeminin fiyatı yüzde 11,90 düşüşle 210 TL’den 185 TL’ye; 25 kg tavuk yeminin fiyatı yüzde 15,79 düşüşle 190 TL’den 160 TL’ye düştü.

TL değer kazanmaya devam ettikçe bu gibi indirimlerin de süreceğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, son bir ayda yaşanan sıkıntıların da önümüzdeki süreçte kademeli şekilde aşılacağı umudunu dile getirdi.

Yeni mutasyonlarla birlikte pandeminin nisan ayından sonra influenzaya dönmesi ve hem dünya hem de KKTC’de yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması temennisini de ifade eden Sucuoğlu, turizm sektöründe Mart- Nisan aylarından itibaren ciddi hareketlilik yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Turizmin canlanmasından 60’a yakın sektörün de olumlu etkileneceğine işaret eden Sucuoğlu 2022’nin sağlık ve mutluluk yanında ekonomide rahatlama da getirmesi beklentisinde olduklarını kaydetti.

Hükümetin kısa süre önce göreve gelmiş bir seçim hükümeti olarak görev yaptığını anımsatan ve yaptıkları icraatlara dikkat çeken Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak ödemelerin çarşıyı da rahatlatacağını dile getirdi.

“GÜNEYDEN GELENLERİN PCR ZORUNLULUĞU KONUSUNDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR”

Başbakan Sucuoğlu, PCR zorunluluğu nedeniyle Güney’den Kuzey’e gelenlerde bir azalma olduğunu ve bunun çarşıya olumsuz yansıdığını anımsatarak, zannedildiğinin aksine Güney Kıbrıs’ın da PCR zorunluluğu getirdiğini belirtti ve bu konuda bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.



Sucuoğlu, PCR şartının değerlendirilmesi konusunda ilgili bakanlık ve iki toplumlu komitenin çalıştığını dile getirdi.“BENİM DEMOKRASİ ANLAYIŞIMDA OTURUP KONUŞUP ORTAK PAYDADA ANLAŞMAK VAR”Başbakan Faiz Sucuoğlu basın toplantısının ardından soruları da yanıtladı. Asgari ücretle ilgili açıklamaları sorulan Sucuoğlu, “Benim demokrasi anlayışımda oturup konuşup ortak paydada anlaşmak var” diyerek, açıklamasının asgari ücretin yükselmesine karşıymış gibi anlaşıldığını ancak durumun böyle olmadığını kaydetti.“Oturulur birkaç toplantı yapılır tarafların görüşleri değerlendirilip ortak yaklaşım sağlanır. Bir tarafın toplantıyı terk etmesine fırsat verilmez” şeklinde konuşan Sucuğlu, süreç bu şekilde ilerlemediğinde gelebilecek bir itirazın zaman kaybına neden olabileceğini dile getirdi.Mevcut koşullarda belki 7 bin TL’nin bile yeterli olamayacağını belirten Sucuoğlu, kendisinin farklı bir usulü tercih edebileceğini ancak yapılana da saygı duyduğunu söyledi.“KIB-TEK KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) hakkında bir soru üzerine Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un göreve geldiği günden bu yana mesaisinin yüzde 75’ini Kıb-Tek’e ayırdığını kaydetti.Kıb-Tek’le ilgili süreci anımsatan Sucuoğlu, şu anda mazot sıkıntısı yaşanmadığını iletti.Kıb-Tek’in şu anki görüntüde sürdürülebilir olmakta büyük sıkıntı yaşadığını dil getiren Sucuoğlu, kurumun borç yükünün hafifletilmesi için çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.Sucuoğlu, şu aşamada özelleştirme gibi bir düşünceleri olmadığını dile getirdi, kurum için uzun vadeli bir plana ihtiyaç olduğunu söyledi.Yine sorular üzerine önümüzdeki günlerde tüp ve akaryakıta yapılması planlanan indirimlere işaret Sucuoğlu, tüm imkanların halkın yaşamını kolaylaştırmak için kullanıldığını ifade etti.Dövizin düşmesiyle birlikte fiyatlardaki düşüşün bir süre alacağını anımsatan Sucuoğlu, ekmek fiyatları konusunda da ilgili tarafların iyi niyetine dayanan bir çalışma sürdürüldüğünü anlattı.“İNSANLARIN GEÇİM SIKINTISI YAŞADIĞI BİR DÖNEMDE BUNU FIRSAT BİLİP VURGUN YAPMAYA ÇALIŞANLARI AFFETMEYİZ”Sucuoğlu konuşmasında fiyat denetimlerine de işaret ederek, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. İnsanların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde bunu fırsat bilip vurgun yapmaya çalışanları affetmeyiz” diyerek, en ağır şekilde cezaların verilmeye devam edeceği uyarısında bulundu.Eylemlerin sorulduğu Başbakan Sucuoğlu, eylemin demokratik bir hak olduğunu kaydederek, hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.