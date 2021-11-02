Sucuoğlu, YDP’yi ziyaret etti

Sucuoğlu’nun YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ile görüşmesi saat 20.00’de başladı.
YDP’den önce HP, TDP, CTP ve DP’yi ziyaret eden Sucuoğlu, bugünkü ziyaretlerini Milletin Partisi’yle tamamlayacak.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.
Sucuoğlu’nun YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ile görüşmesi saat 20.00’de başladı.
YDP’den önce HP, TDP, CTP ve DP’yi ziyaret eden Sucuoğlu, bugünkü ziyaretlerini Milletin Partisi’yle tamamlayacak.