banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

Sucuoğlu, YDP’yi ziyaret etti

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

02 Kasım 2021 Salı 21:15
Sucuoğlu, YDP’yi ziyaret etti

Sucuoğlu’nun YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ile görüşmesi saat 20.00’de başladı.

banner341
YDP Genel Merkezi’ndeki görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile YDP Genel Başkan Yardımcıları Turan Büyükyılmaz, Ali Koruk, Ali Akın Önder ve Başak Tekerek yer aldı.

YDP’den önce HP, TDP, CTP ve DP’yi ziyaret eden Sucuoğlu, bugünkü ziyaretlerini Milletin Partisi’yle tamamlayacak.

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 01:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma yetkisi aldı
Sucuoğlu parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma yetkisi aldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
UBP Parti Meclisi toplandı
UBP Parti Meclisi toplandı
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Sennaroğlu, AP Milletvekili Poreba ve AP eski milletvekili Orden’i kabul etti
Sennaroğlu, AP Milletvekili Poreba ve AP eski milletvekili Orden’i kabul etti
UBP 22. Olağan Kurultay’ında Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 70 kişi belirlendi
UBP 22. Olağan Kurultay’ında Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 70 kişi belirlendi
UBP grubu toplandı
UBP grubu toplandı
KKTC ile ekonomik ilişkiler “Kıbrıs Zirvesi Sakarya Toplantısı“nda ele alındı
KKTC ile ekonomik ilişkiler “Kıbrıs Zirvesi Sakarya Toplantısı“nda ele alındı
Özyiğit, AP üyesi Kızılyürek ile görüştü
Özyiğit, AP üyesi Kızılyürek ile görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim