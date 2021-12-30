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Sucuoğlu ve UBP milletvekili adayları Girne’deydi…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine, Girne Açık Pazar, Girne Çarşısı, Girne Belediyesi, Türk Ocağı ve Girne Halk Evi Spor Kulüpleri ile devam etti.

30 Aralık 2021 Perşembe 20:00
Sucuoğlu ve UBP milletvekili adayları Girne’deydi…

Girne ziyaretinde Başbakan Sucuoğlu’na milletvekili adayları ve Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay eşlik etti.  Başbakan Sucuoğlu, Girne’de esnafın sorunlarını dinledi, hükümetin yeni dönemindeki çözüm önerilerini anlattı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Sucuoğlu esnafı dinleyip, görüş alışverişinde bulunurken, sürdürülebilir ekonomik yapı için tek başına iktidar talebini dile getirdi.

Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde de üretim tesisleri, sanayici ve esnafla görüşen Sucuoğlu ve milletvekili adayları, üretim sektörlerini artırma yönündeki desteğe tek başına iktidar döneminde daha çok imkân yaratılacağı mesajını verdi.

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Türk Ocağı ve Girne Halk Evi spor kulüplerini de ziyaret eden Sucuoğlu’na kulüplerin amblemlerini taşıyan hediyeler takdim edildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu Girne Belediyesi’ne de giderek Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve meclis üyeleriyle de bir araya geldi.

Kentte devam eden projeler ve yılbaşı hazırlıkları ile ilgili bilgi alan Sucuoğlu, Covid ile mücadele sürecinde, yerel yönetimlere düşen göreve vurgu yaptı ve seçim sonucunda hükümete gelir gelmez, “yerel yönetimler reformunun” en öncelikli konuların başında yer alacağını söyledi.

Belediye personeliyle de sohbet eden Sucuoğlu, Girne Belediyesi’nin halka verdiği hizmetlerin önemine değindi.

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Son Güncelleme: 30.12.2021 23:25
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