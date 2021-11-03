Sucuoğlu ve Öztürk basına açıklamalarda bulundu

ÖZTÜRK: “HÜKÜMETTE GÖREV ALMAMAYI TERCİH EDİYORUZ”

SUCUOĞLU: “HIZLI ERKEN SEÇİM, YENİ MECLİS VE UZUN SÜRELİ KESİNTİSİZ HÜKÜMET”

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ve YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

ÖZTÜRK

YDP Genel Sekreteri Öztürk konuşmasında, UBP Genel Başkanlığına seçilen Sucuoğlu’nu kutlayarak, özelde UBP, genelde ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Zorlu bir süreç yaşandığına işaret eden Öztürk, demokratik bir yarış sonucu Sucuoğlu’nun önemli bir destekle Genel Başkanlık görevine getirildiğini söyledi.

UBP’de verimli ve huzurlu bir dönem yaşanmasını temenni eden Öztürk, görüşmede önemli konular üzerinde değerlendirmeler yaptıklarını, bunların ışığında çok büyük ölçüde benzer görüşleri olduğunu belirtti.

HÜKÜMETE DIŞARIDAN DESTEK

Yeni oluşacak hükümette görev almamayı tercih eden pozisyonda olduklarını dile getiren Öztürk, hükümete dışarıdan destek verme görüşünde olduklarını kaydetti.

Bunun altında partisel anlamda koşulları olmadığını, sadece ülkenin yararına olacak şartları bulunduğunun altını çizen Öztürk, bunlardan birincisinin erken seçimin tarihinin belirlenmesi olduğunu ifade etti. Enver Öztürk, teknik düzenlemelerde sorun olmaması halinde erken genel seçimin 9 Ocak 2022’de yapılmasını istediklerini söyledi.

Öztürk, diğer koşullarının ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanının da görüşleri dikkate alınarak, seçim sayımının daha kolay yapılabilmesi için Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda hızlı düzenlemelere gidilmesi olduğunu belirtti.

Öztürk, bu görüşlerini parti yetkili kurullarına da aktararak, onların da görüş ve onaylarını alacaklarını ifade etti. Enver Öztürk, önemli olanın uzlaşı kültürü içerisinde ülkenin düzlüğe çıkarılması olduğunu söyledi.

Ülkenin pandemi ve ekonomi kaynaklı sıkıntılar yaşadığına işaret eden Öztürk, “UBP-DP-YDP hükümeti herhâlde tarihin en zor dönemini yaşayan hükümet oldu” dedi.

Bir önce istikrarlı bir hükümetin oluşması için erken seçimin gerekliliğine dikkat çeken Öztürk, Haziran 2022’de yerel seçimlerin gündeme geleceğini belirtti.

Yetkili kurullarının da vereceği onayla Sucuoğlu başkanlığında kurulacak kabineye destek vereceklerini dile getiren Öztürk, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı’nın geçen hafta yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle alındığı randevu nedeniyle bu sabah Ankara’ya gittiğini, bu sebeple görüşmeye katılamadığını kaydetti.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, genel anlamda görüş birliğinde olduklarını belirterek, yeni kurulacak seçim hükümetine YDP’nin destek vereceğini, Erhan Arıklı’nın da kendileriyle yaptığı temasın bu yönde olduğunu söyledi.

2 aylık sürede nelerin yapılması gerektiğine değinen Sucuoğlu, komitede oy birliğiyle geçen yasaların Meclis’ten geçmesi, seçim yasasındaki karma ay probleminin daha anlaşılır hale getirilmesi veya kaldırılması yönündeki çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması görüşlerini dile getirdi.

Teknik veya beklenmedik bir sorun olmazsa, beklenen erken seçimin 9 Ocak’ta yapılması için görüş birliği olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu konunun öncelikle yetkili kurullarda görüşüleceğini kaydetti.

Meclis’in miadını doldurduğunu yineleyen Sucuoğlu, toplantıların yapılamadığını, yasaların görüşülemediğini ve bunun siyasetin değerini her geçen gün aşağıya çektiğini söyledi.

Ekonomik krize de işaret eden Sucuoğlu, hızlı bir erken seçim, yeni meclis ve ardından uzun süreli, kesintisiz hükümet alternatifinin ortaya çıkacağına inançlarının yüksek olduğunu belirtti.

YDP heyetine teşekkür eden Faiz Sucuoğlu, yarın parti yetkili organlarına yaptıkları görüşmeleri aktaracaklarını söyledi.

“İnşallah hafta sonuna gecikmeden hükümetimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız ve onun görüşlerini de aldıktan sonra sizlerle paylaşacağız” diyen Sucuoğlu, “Pazartesi günü de Meclis açılır ve gerekli prosedür uygulanır” şeklinde konuştu.