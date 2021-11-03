banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

Sucuoğlu ve Öztürk basına açıklamalarda bulundu

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:15
Sucuoğlu ve Öztürk basına açıklamalarda bulundu

ÖZTÜRK: “HÜKÜMETTE GÖREV ALMAMAYI TERCİH EDİYORUZ”

SUCUOĞLU: “HIZLI ERKEN SEÇİM, YENİ MECLİS VE UZUN SÜRELİ KESİNTİSİZ HÜKÜMET”

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ve YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

ÖZTÜRK

YDP Genel Sekreteri Öztürk konuşmasında, UBP Genel Başkanlığına seçilen Sucuoğlu’nu kutlayarak, özelde UBP, genelde ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Zorlu bir süreç yaşandığına işaret eden Öztürk, demokratik bir yarış sonucu Sucuoğlu’nun önemli bir destekle Genel Başkanlık görevine getirildiğini söyledi.

UBP’de verimli ve huzurlu bir dönem yaşanmasını temenni eden Öztürk, görüşmede önemli konular üzerinde değerlendirmeler yaptıklarını, bunların ışığında çok büyük ölçüde benzer görüşleri olduğunu belirtti.

HÜKÜMETE DIŞARIDAN DESTEK

Yeni oluşacak hükümette görev almamayı tercih eden pozisyonda olduklarını dile getiren Öztürk, hükümete dışarıdan destek verme görüşünde olduklarını kaydetti.

Bunun altında partisel anlamda koşulları olmadığını, sadece ülkenin yararına olacak şartları bulunduğunun altını çizen Öztürk, bunlardan birincisinin erken seçimin tarihinin belirlenmesi olduğunu ifade etti. Enver Öztürk, teknik düzenlemelerde sorun olmaması halinde erken genel seçimin 9 Ocak 2022’de yapılmasını istediklerini söyledi.

Öztürk, diğer koşullarının ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanının da görüşleri dikkate alınarak, seçim sayımının daha kolay yapılabilmesi için Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda hızlı düzenlemelere gidilmesi olduğunu belirtti.

banner341
Öztürk, bu görüşlerini parti yetkili kurullarına da aktararak, onların da görüş ve onaylarını alacaklarını ifade etti. Enver Öztürk, önemli olanın uzlaşı kültürü içerisinde ülkenin düzlüğe çıkarılması olduğunu söyledi.

Ülkenin pandemi ve ekonomi kaynaklı sıkıntılar yaşadığına işaret eden Öztürk, “UBP-DP-YDP hükümeti herhâlde tarihin en zor dönemini yaşayan hükümet oldu” dedi.

Bir önce istikrarlı bir hükümetin oluşması için erken seçimin gerekliliğine dikkat çeken Öztürk, Haziran 2022’de yerel seçimlerin gündeme geleceğini belirtti.

Yetkili kurullarının da vereceği onayla Sucuoğlu başkanlığında kurulacak kabineye destek vereceklerini dile getiren Öztürk, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı’nın geçen hafta yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle alındığı randevu nedeniyle bu sabah Ankara’ya gittiğini, bu sebeple görüşmeye katılamadığını kaydetti.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, genel anlamda görüş birliğinde olduklarını belirterek, yeni kurulacak seçim hükümetine YDP’nin destek vereceğini, Erhan Arıklı’nın da kendileriyle yaptığı temasın bu yönde olduğunu söyledi.

2 aylık sürede nelerin yapılması gerektiğine değinen Sucuoğlu, komitede oy birliğiyle geçen yasaların Meclis’ten geçmesi, seçim yasasındaki karma ay probleminin daha anlaşılır hale getirilmesi veya kaldırılması yönündeki çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması görüşlerini dile getirdi.

Teknik veya beklenmedik bir sorun olmazsa, beklenen erken seçimin 9 Ocak’ta yapılması için görüş birliği olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu konunun öncelikle yetkili kurullarda görüşüleceğini kaydetti.

Meclis’in miadını doldurduğunu yineleyen Sucuoğlu, toplantıların yapılamadığını, yasaların görüşülemediğini ve bunun siyasetin değerini her geçen gün aşağıya çektiğini söyledi.

Ekonomik krize de işaret eden Sucuoğlu, hızlı bir erken seçim, yeni meclis ve ardından uzun süreli, kesintisiz hükümet alternatifinin ortaya çıkacağına inançlarının yüksek olduğunu belirtti.

YDP heyetine teşekkür eden Faiz Sucuoğlu, yarın parti yetkili organlarına yaptıkları görüşmeleri aktaracaklarını söyledi.

“İnşallah hafta sonuna gecikmeden hükümetimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız ve onun görüşlerini de aldıktan sonra sizlerle paylaşacağız” diyen Sucuoğlu, “Pazartesi günü de Meclis açılır ve gerekli prosedür uygulanır” şeklinde konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 02:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı
Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı
Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı
Arıklı ameliyat oldu
Arıklı ameliyat oldu
Özersay'dan değerlendirme
Özersay'dan değerlendirme
KKTC Turizmi İngiltere’de tanıtılıyor
KKTC Turizmi İngiltere’de tanıtılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim