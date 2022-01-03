banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özersay ve hayal kırıklığı!
Özersay ve hayal kırıklığı!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Seçmen sayısı netleşiyor
Seçmen sayısı netleşiyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
banner404

Sucuoğlu ve milletvekili adayları Girne’nin doğu bölgesini ziyaret etti

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:30
Sucuoğlu ve milletvekili adayları Girne’nin doğu bölgesini ziyaret etti

SUCUOĞLU: MERKEZİ HÜKUMETİN SIRTINDA TAŞIDIĞI YÜKÜ ARTIK YEREL YÖNETİMLERE DE DAĞITMA ZAMANI GELDİ

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları bugün Girne’nin doğu bölgesindeki yerleşim yerlerini dolaştı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Girne ziyaretinde Genel Başkan ve Başbakan’a Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da eşlik etti.

Çatalköy ziyaretine belediye ile başlayan Sucuoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından karşılandı.

Çatalköy Belediyesi’nin çalışmalarını takip etmekte olduklarını belirten Sucuoğlu, Hulusioğlu’nun başarılarının devamını diledi

banner341
UBP’nin tek başına iktidarında belediyelere daha çok önem vereceklerini ifade eden Sucuoğu, “ Merkezi hükumetin sırtında taşıdığı yükü belediyelere dağıtmak gibi bir projemiz var. Bu yönde bir reform kaçınılmazdır” dedi

Sucuoğlu, “Muhalefetin maaşlar ödenmeyecek söylemine karşı biz aylar önce söylediğimiz takvime bağlı kaldık ve 13. maaşlar da bugün ödeniyor. 1 milyar 280 milyonluk bir ödeme yaptık biz seçim hükümeti olarak. dolayısı ile sesler kesilmiştir” diye konuştu

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, “Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanımız istikrarlı bir hükümet istiyor. Dolayısı ile halkımızdan isteğimiz, radikal kararların alınacağı bir süreç için bize destek versinler. Özel sektörle kamu arasındaki farkı ortadan kaldırmak da en büyük reformlarımızdan birisi olacak” diye ekledi.

Daha sonra belediye personelini de ziyaret eden Başbakan, personelin yeni yıllını kutladı ve sohbet etti.

Faiz Sucuoğlu ve UBP’li adaylar, Çatalköy meydanında vatandaşlarla da bir araya geldi.

Sucuoğlu, Çatalköylü çocuklarla anı fotoğrafı da çektirdi.

banner360
Son Güncelleme: 03.01.2022 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay ve hayal kırıklığı!
Özersay ve hayal kırıklığı!
Alkollü kamyon sürücüsü kaza yaptı, yaralandı
Alkollü kamyon sürücüsü kaza yaptı, yaralandı
Lefkoşa’da bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Lefkoşa’da bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenaze işlemleri devam ediyor
ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenaze işlemleri devam ediyor
Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın ara emri başvurusunun görüşülmesi 10 Ocak’a tehir edildi
Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın ara emri başvurusunun görüşülmesi 10 Ocak’a tehir edildi
Tatar, Soyalan’ı kabul etti
Tatar, Soyalan’ı kabul etti
Ergün, Tatar’a Basalia Bio-Döngü Teknolojisi/Projesi hakkında sunum yaptı
Ergün, Tatar’a Basalia Bio-Döngü Teknolojisi/Projesi hakkında sunum yaptı
Pilli: “Okullarda kapanma durumu yok”
Pilli: “Okullarda kapanma durumu yok”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim