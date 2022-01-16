Sucuoğlu, uzmanlarla istişare toplantısı yaptı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantıda, teknik uzmanlarla, belirlenen konularda görüş alış verişinde bulundu, çalışmadan elde edilecek raporlamanın, hükümet döneminde önemli bir rehber olacağını kaydetti.

İnsan kaynaklarını doğru kullanma ve ekip çalışmasına her zaman büyük önem verdiğini vurgulayan Sucuoğlu, UBP’nin yetişmiş bürokrasi kadrosuyla, ülkenin sorunlarına çözüm üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Sahada aktif olarak, bölge bölge seçim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret eden Sucuoğlu, seçim sonrası kuracakları hükümetin ekonomik ve mali yol haritasını da teknik uzmanlarla şimdiden belirlemeye başladıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:



Ankara temaslarını da özetleyen Başbakan Sucuoğlu, herkesin istikrarlı hükümet modeli öngördüğünü söyledi.

Türkiye ile mali protokol sürecinin de yakında başlayacağını belirten Sucuoğlu, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanı Fahretin Koca ile de görüştüğünü, yeni hastanenin temelinin 2022 Yılı içinde atılacağını kaydetti.

Sucuoğlu, “ Artık sona yaklaşıyoruz. Tarihi bir virajdayız. Tek başına iktidar zaferimizi taçlandırmak için, daha çok mühür, daha çok güneş, daha çok istikrar. Şimdiden zaferimiz hayırlı olsun” dedi.

