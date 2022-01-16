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Sucuoğlu, uzmanlarla istişare toplantısı yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde, uzun yıllardır bürokrasi deneyimleri olan, ekonomik, mali, diplomasi, turizm ve altyapı gibi konularda uzmanlaşmış isimlerle teknik düzeyde geniş katılımlı istişare toplantısı yaptı.

16 Ocak 2022 Pazar 12:00
Sucuoğlu, uzmanlarla istişare toplantısı yaptı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantıda, teknik uzmanlarla, belirlenen konularda görüş alış verişinde bulundu, çalışmadan elde edilecek raporlamanın, hükümet döneminde önemli bir rehber olacağını kaydetti. 
İnsan kaynaklarını doğru kullanma ve ekip çalışmasına her zaman büyük önem verdiğini vurgulayan Sucuoğlu, UBP’nin yetişmiş bürokrasi kadrosuyla, ülkenin sorunlarına çözüm üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
Sahada aktif olarak, bölge bölge seçim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret eden Sucuoğlu, seçim sonrası kuracakları hükümetin ekonomik ve mali yol haritasını da teknik uzmanlarla şimdiden belirlemeye başladıklarını kaydetti.
Sucuoğlu, şöyle devam etti:

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“Hem sahadayız hem de tek başımıza kuracağımız hükümet için şimdiden ekibimizle, projelerimize odaklanmak zorundayız. Bu iş ekip işi. Ben tüm bakanlık görevlerimde, yorulmak nedir bilmedim. Mesai nedir bilmedim. Siyaset mesai işi değil. Maddi kazanç kapısı değil, gönül işidir. Eşinizi, çoğunuzu, torununuzu günlerce belki göremeyeceksiniz ama halkın bir tebessümü, insanımızın bir sıcak karşılaması sizi geleceğe, bu ülkeye motive eder. İşte ben de buyum. Bu ülkeyi, insanımızı ve insanımızı en az bizim kadar düşünen Anavatanımızı çok seviyorum. Bu sevgi uğruna, bu ülke uğruna çalışmak, düşünmek ve fikirsel üretimle geleceğe yön vermek, benim için en büyük onurdur. Ben de ekiplerimiz de bıkmadan usanmadan, yeniden seçim gailesi olmadan çalışacağız, çalışmak zorundayız.”
Ankara temaslarını da özetleyen Başbakan Sucuoğlu, herkesin istikrarlı hükümet modeli öngördüğünü söyledi.
Türkiye ile mali protokol sürecinin de yakında başlayacağını belirten Sucuoğlu, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanı Fahretin Koca ile de görüştüğünü, yeni hastanenin temelinin 2022 Yılı içinde atılacağını kaydetti. 
Sucuoğlu, “ Artık sona yaklaşıyoruz. Tarihi bir virajdayız. Tek başına iktidar zaferimizi taçlandırmak için, daha çok mühür, daha çok güneş, daha çok istikrar. Şimdiden zaferimiz hayırlı olsun” dedi.
 

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Son Güncelleme: 16.01.2022 12:13
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