Sucuoğlu: “Ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir”

UBP Milletvekili Sucuoğlu, seçim bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir” dedi.

UBP’nin erken seçimde tek başına iktidar çıkacağına inandıklarını, bunun UBP kuruluş yıldönümü etkinliklerinde görülebileceğini belirten Sucuoğlu, “UBP KKTC’nin insanına sahip çıkan, tabanıyla bugüne kadar dimdik ayakta duran, bir siyasi partidir. Önümüzdeki kurultaydan, partimizin daha da güçlenerek ve köklenerek büyüyeceğine olan inancım da tamdır” dedi.