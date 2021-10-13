Sucuoğlu: “Ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir”

UBP Milletvekili Sucuoğlu, seçim bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir” dedi.
Son Güncelleme: 13.10.2021 20:24
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, UBP’nin erken seçimde tek başında iktidar çıkacağına inandıklarını söyledi.
UBP Milletvekili Sucuoğlu, seçim bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir” dedi.