UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP’nin 46. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde en ön saflarda mücadele eden, büyük özverilerle kurulan devleti, yaşatma ve yüceltmeyi görev edinmiş 11 Ekim 1975'te kurulan partilerinin bugün 46. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

“Öz değerlerimiz olan, birlik ve beraberlik duygusu ile gönülden bağlı olduğumuz, bugün gururla ve şerefle geçen 46.yılını kutladığımız partimiz için mücadeleleri ile bizlere yol gösteren, bu devleti kuran ve halkının refahı, huzuru ve egemenliği için tüm kademelerde çalışan dava arkadaşlarımı saygı, sevgi ve minnet ile anıyorum” diyen Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partililere sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Sucuoğlu, mensubu olmaktan onur duyduğu, ulusal davada birlik ve beraberlik gerçeğini benimsemiş partisinin kuruluşunun 46. Yıl dönümünü kutladı.