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Sucuoğlu UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını sundu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekillerinin yemin töreninin ardından 5 Kasım 2021’de kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti’nin istifasını online olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 15:00
Sucuoğlu UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını sundu

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda, istifanın sunulmasının sonrasında basına yaptığı açıklamada, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçlarının ardından 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiğini açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, bunun karşılığında Cumhurbaşkanı’nın yeni hükümeti kurana kadar kendisinin ve Bakanlar Kurulu’nun göreve devam etmesini içeren yazıyı tevdi ettiğini belirtti.

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Sucuoğlu, muhtemelen yarın tekrar Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret edeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine takdim edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, yarın görevi aldıktan sonra ya da Çarşamba günü tüm partilerle resmi görüşmelere başlayacaklarını açıklayarak “Aritmetik olarak güçlü hükümet arayışındayız. Üzerinde durduğumuz siyasi ve ekonomik istikrardır” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 07.02.2022 15:13
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