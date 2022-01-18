Sucuoğlu: “Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt'a ulaşması ile üretim daha da artacaktır”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet dairelerini ve çarşıyı ziyaret eden Sucuoğlu, çalışan, esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Daha sonra Güzelyurt Sanayi Bölgesini gezen Sucuoğlu, sanayi bölgesine yeni düzenleme talep eden esnafa, mutlaka bölgeyle yakından ilgileneceğini söyledi.

Daha sonra Cypfruvex tesislerini ziyaret eden Sucuoğlu, Cypfruvex’in, çalışanların emekleriyle bugünlere geldiğini kaydetti.

Güzelyurt seçim gezisine Gayretköy, Zümrürköy ve Akçay ķöyü ile devam eden Sucuoğlu, pazar günün önemine değinerek, bu seçimin son yılların en önemli seçimi olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Akçay ziyaretinde önce Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’ni gezdi.

“TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN GÜZELYURT'A ULAŞMASI İLE ÜRETİM DAHA DA ARTACAKTIR”

Faiz Sucuoğlu, Türkiye'den gelen suyun Güzelyurt'a ulaşması ile üretimin daha da artacağını söyledi.



Başbakan Sucuoğlu, 5 yıllık istikrarlı bir hükümet kurulmasına çok yaklaşıldığını belirterek, hükümeti tek başına kurmaya en yakın partinin de UBP olduğunu kaydetti.“Pazar günü kazamız mübarek olsun” diyen Sucuoğlu, köy halkına sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.Sucuoğlu, ekonomik kalkınma adına rotalarının belli, yasal düzenlemelerin hazır olduğunu belirtti. Sucuoğlu, “Bizim en büyük sıkıntımız istikrarsız koalisyon hükümetleridir” diyerek, tek partili istikrarlı bir hükümetin ülkeye getireceği yasal değişikliklerle sıcak paranın ülkeye gelişinin hızlanacağını anlattı.Seçimin önemini anlatarak, mühürden kaçılmaması gerektiğini vurgulayan Sucuoğlu, ekonomik istikrar için siyasi istikrarın şart olduğunu yineledi. Sucuoğlu, “Ekonomi ve özel sektör yukarıya doğru ivme kazanmıştır. İşte bu yükselişi kurulacak 5 yıllık istikrarlı hükümet ile daha da hızlandırabiliriz. Bu yüzden UBP'ye mühür istiyoruz” dedi.Başbakan Sucuoğlu, yabancılara satılan taşınmaz mallarda tapu çıkarma zorunluluğu olmadığı için, bu alandan ülkenin elde edeceği yaklaşık 7 yüz milyon TL’nin alınamadığını vurgulayarak, yasalarda yapılacak değişiklik ile bu paranın ülkeye kazandırılmasının mümkün olacağını belirtti.Sucuoğlu “Herkesi, 23 Ocak Akşamı, UBP'nin zaferini kutlamaya, Sarayönü'ne davet ediyorum” dedi.