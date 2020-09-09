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Sucuoğlu: Turist falan gelmiyor o iş bitti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kendi vatandaşlarının yüzüne kapıları kapatamayacağını, Türkiye'den gelenlere kapıyı kapatın algısı yaratılmaya çalışılıyor fakat turistin de zaten gelmediğini o iş artık bitti dedi...

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:39
Sucuoğlu: Turist falan gelmiyor o iş bitti!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu sabah katıldığı bir programda ciddi açıklamalarda bulundu. KKTC kapılarının kapanamayacağını zaten kapatsak da kendi vatandaşımızın yüzüne kapıyı kapatılacağını belirten Sucuoğlu; “Turist olayı bitti, zaten KKTC’ye turist gelmiyor. Sadece kendisini düşüne biz değiliz yurt dışından, Türkiye’den gelenler de kendi sağlığını düşünüyorlar buraya gelenlerin çoğunluğu kendi vatandaşımızdır” dedi.

3 BİN KARANTİNA MERKEZİ DOLU

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Yapılan anlaşmalar doğrultusunda, çeşitli oteller karantina merkezine çevrildi. Bu söz konusu karantina merkezileri yaklaşık 3 Bin kapasiteye sahip ve bu merkezlerin tamamının dolduğunu söyleyen Sucuoğlu; bu sabah Ercan’da gelen yolcuların bekletildiğini, gerekli karantina yeri temiz edildikten sonra yerlerine yerleştirileceğini söyledi.

SOSYAL SİGORTAMIZDA SORUN YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sucuoğlu, bakanlığımızın sorumluluğunda ekonomik anlamda herhangi bir sorun olmadığını, artı bakiyede süreci devam ettirdiklerini dile getirdi ve özel sektörümüzde çark dişlisinin dönmesi için bakanlığımıza ait tüm birimlerin sorunsuz şekilde çalışığını ifade etti. Sucuoğlu: "Pandemi sürecinde hayvancıların ve özel sektör iş verenlerin bakanlığa gelerek ne KKTC'den ne de Türkiye'den işçi temin edemediklerini ve bundan dolayı üçüncü sınıf ülkelerden bu açığı kapattıkları doğrultusunda yöntem geliştirdiklerini tarafıma söylediler" dedi.

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Son Güncelleme: 09.09.2020 09:54
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