Sucuoğlu: “Tüm halkımıza geçmiş olsun”

SUCUOĞLU: “TÜM HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Girne Arapköy yakınlarında cephanelikte çıkan yangın ve patlamalar sonucu yaşanan olaylarla ilgili halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Sucuoğlu mesajında, yangın ve patlamaların halkın bölgeye yakın otellerde tatil yapan turistlerin büyük bir panik ve korku yaşamasına sebep olduğunu kaydetti .

Asker, Polis, Sivil Savunma Teşkilatı ve Orman Dairesi yetkilileri tarafından oluşturulan Kriz Merkezi ile olayın daha büyük sorunlar açmaması için gereken her türlü tedbirin alındığını kaydeden Sucuoğlu, söndürme işlemleri tamamlandıktan sonra gereken tüm incelemelerin askeri yetkililer tarafından yapılacağını belirtti.

Sucuoğlu, “Yaşanan üzücü olay karşısında en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmaların olmamasıdır. Halkımıza, ülkemizde tatilini yapan tüm misafirlerimize ve bu olayda tesisleri zarar gören otel işletmecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, böylesine vahim olayların bir daha yaşanmamasını ümit ederim” dedi.