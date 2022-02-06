Sucuoğlu: TC ile KKTC iki ayrı devlet ancak bir millettir

BAŞBAKAN SUCUOĞLU, HAMSİ FESTİVALİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ayrı devlet ancak tek millet olduğunu söyledi.
Gazimağusa’da bugün gerçekleştirilen Hamsi Festivali etkinliğine katılan Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak için Karadeniz halkının desteğinin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.
“Bizlerin görevi sizlerin sorunlarını çözmektir, kapılarımız herkese açıktır” şeklinde konuşmasını sürdüren Başbakan Sucuoğlu,bu mücadelenin hep birlikte, inanarak verileceğini ifade etti.
Sucuoğlu ayrıca, festivaldeki standları ziyaret etti, vatandaşlarşa sohbet etti ve folklor gösterilerini izledi.