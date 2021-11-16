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Sucuoğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindekileri kabul etti

16 Kasım 2021 Salı 20:15
Sucuoğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindekileri kabul etti

SUCUOĞLU: “KKTC VE KIBRIS TÜRK HALKININ EN BÜYÜK ŞANSI, 80 MİLYONLUK DEV TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR. O, BİZE GÜÇ VERİYOR”

ERDEM, “HER ZAMAN YANINIZDA OLDUĞUMUZU BELİRTMEK İSTERİZ” 

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “KKTC ve Kıbrıs Türk halkının en büyük şansı, 80 milyonluk dev Türkiye Cumhuriyeti’dir. O bize güç veriyor” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, KKTC’nin 38. Yıl dönümü etkinlikleri için adada bulunan TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ERDEM

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak için adada bulunduklarını belirterek, kuruluş yıldönümü coşku ve heyecanını Kıbrıs Türk halkı ile birlikte yaşadıklarını söyledi.

Bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’nin en büyük temennileri olduğunu ifade eden Erdem, göreve yeni başlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu da tebrik etti.

KKTC’nin hem tanınmasında, hem de siyasi kanatların tutumun değişmesi için Dostluk Grubunun çok çalıştığına işaret eden Erdem, KKTC Dostluk Grubu’nun, Türk coğrafyasındaki ülkelere nasıl götürülebileceğinin çalışmasını da yaptıklarını belirtti.

Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkinin oldukça özel olduğunu, aslında adına Dostluk Grubu değil, “kardeşlik  grubu” denilmesi gerektiğini ifade eden Erdem, “Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

SUCUOĞLU

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Başbakan Faiz Sucuoğlu da, KKTC’nin ilk temas ettiği ülkenin her zaman Türkiye Cumhuriyeti olduğuna işaret ederek, TC ile bağların daha da güçlenmesinde TC Dostluk Grubu’nun çok büyük bir katkısı olduğunu vurguladı.

TC ile bağların daha da gelişmesi temennisini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, KKTC’nin bu yıl 38. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını, Kıbrıs Türk halkının bugünlere çok zorluklar yaşayarak geldiğini  söyledi.

Kıbrıs’ta 1571’den bu yana yaşanan süreç hakkında bilgi veren Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’yle direk ilişkilerin ise 1950’li yıllarda başladığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin bugünlere gelebilmek için çok ciddi mücadeleler verdiğini, bu topraklar uğrunda çok kanlar döküldüğünü, çok şehitler verildiğini vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, 20 Temmuz 1974’te Barış Harekatı ve ardından 1983’e kadar devam eden süreç hakkında da bilgiler verdi.

KKTC ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı ambargolara da işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “KKTC ve Kıbrıs Türk halkının en büyük şansı, 80 milyonluk dev Türkiye Cumhuriyeti’dir. O bize güç veriyor” dedi.

KKTC’nin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, özellikle son 1-1,5 yılda sıkıntılar yaşanan ekonomiye ciddi anlamda yön vermek gerektiğini, bunun için çalışacaklarını kaydetti.

Kıbrıs konusunda 50 yıldır devam eden müzakere sürecinin, Kıbrıs Türk halkına bir nesil kaybettirdiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda izlenen yeni siyasetin ise ezberleri bozduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu yeni siyasetin uluslararası görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının duruşunu beyan ettiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de iki eşit, egemen devlet tezini desteklediğine dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC tanınmasa da önünün açılması için ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmesinin şart olduğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, Son 1-1,5 yıldır turizm ve eğitim alanında yaşanan durgunluğun ekonomiyi olumsuz etkilendiğini, bunun bir an önce aşılarak, turizm ve eğitimin yeni bir alanla desteklenmesi gerektiğini belirterek, her konuda olduğu gibi bu konuda da TC’nin tecrübesi ve katkılarının önemli olduğunu ve kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC ile ilişkilerin yoğunlaştırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.  

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Son Güncelleme: 17.11.2021 00:14
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