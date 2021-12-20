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Sucuoğlu, TAK’ın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

20 Aralık 2021 Pazartesi 19:15
Sucuoğlu, TAK’ın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

SUCUOĞLU: “TAK, YARIM ASRA YAKIN TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİYLE, HALKIN GÜVENİLİR, HIZLI VE DOĞRU HABERLERLE BİLGİLENDİRİLMESİ GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNİ GETİREREK, SEKTÖRDEKİ ÖNCÜ YERİNİ KORUYOR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkenin saygın medya kuruluşlarından Türk Ajansı Kıbrıs’ın yarım asra yakın tecrübe ve bilgi birikimiyle, halkın güvenilir, hızlı ve doğru haberlerle bilgilendirilmesi görevini en iyi şekilde yerini getirerek, sektördeki öncü yerini koruduğunu söyledi. 

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, TAK’ın 48. Yıldönümü nedeniyle TAK Müdürü Fehmi Gürdallı'ya yolladığı mesajda, “Ulusal davamıza yaptığı değerli katkılarıyla TAK Ajansı’nın 48. Kuruluş yıldönümünü kutluyor olmasından duyduğumuz haklı gururu sizlerle aynı şekilde paylaşmaktayım” dedi. 

TAK Ajansı’nın geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizde basın yayın alanının ilerlemesinde katkılarının devam edeceğine inanç belirten Başbakan Sucuoğlu, “48. Kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, başarılarınızın devamı dileğiyle sizi ve özveriyle hizmet veren tüm ajans mensuplarını tebrik ederim” şeklinde devam etti.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 19:29
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