banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Tatar: “Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
“Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
Lefkoşa’da kaza
Lefkoşa’da kaza
“Blokenize el koyacağız!”
“Blokenize el koyacağız!”
banner405

Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti

23 Aralık 2021 Perşembe 13:00
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti

“ÖZGÜR BASIN OLMAZSA OLMAZDIR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, özgür basının demokrasilerdeki önemine vurgu yaparak, “Bir toplumda özgür basın olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyesi Meltem Sonay’ı kabul etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TAK’ın 48. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Daha nice 48 yıllara” dedi.

Basının demokrasilerde çok önemli rolü bulunduğunu dile getiren Sucuoğlu, haber alma ve paylaşma adına TAK’ın önemli bir görev üstlendiğini ve bu önemli görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Doğru haber vermenin önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Sizin en önemli ayrıcalığınız doğru haberi vermedir, paylaşmadır” diye konuştu.

banner341
TAK’ın KKTC’de çok önemli olaylara tanık olduğunu, 1973 yılından beri tarihe tanıklık ettiğini söyleyen Sucuoğlu, kuruma gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

“Bir toplumda özgür basın olmazsa olmazdır. Siz de bu görevi başarıyla yürütüyorsunuz” diyen Sucuoğlu, kurumun başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

GÜRDALLI

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK’ın 48. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başbakan Sucuoğlu’nu ziyaret ettiklerini söyleyerek, gazetecilerin çağa tanıklık ettiğini, ajansın da 48 yıldır Kıbrıs Türk toplumunun hafızası olduğunu kaydetti.

Gürdallı, TAK’ın Kıbrıs Türk toplumunun sesini duyurma ve haber alma özgürlüğünü yerine getirmeye çalışan KKTC’nin önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Ajansın kurulduğu 1973 yılından bugüne medyada önemli değişiklikler yaşandığını, son yıllarda özellikle dijitalleşme ve sosyal medyayla birlikte yaşanan değişimlerin TAK gibi resmi kurumları da değişime zorladığını dile getiren Gürdallı, bu ‘Bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ama habere ulaşmak zorlaştı’  sözüne  atıfta bulunarak, “TAK gibi kurumlar, hızlı ve doğru habercilik açısından ve özellikle bilgi kirliliğini önlemek adına artık daha da önemli bir göreve sahiptirler” dedi.

Gürdallı, TAK’ın bu görevi deneyimli kadrosu ve Yönetim Kurulu’nun desteğiyle yerine getirmeye çalıştığını belirtti. 

banner360
Son Güncelleme: 23.12.2021 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL 11’in, Sterlin/TL 15’in altına düştü
Dolar/TL 11’in, Sterlin/TL 15’in altına düştü
Tatar: “Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
Tatar: “Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
KTÇB  Başkanı Cavuş KTTO Başkanı Deniz’i ziyaret etti
KTÇB  Başkanı Cavuş KTTO Başkanı Deniz’i ziyaret etti
Yeniboğaziçi Belediyesi'nden “Yeni Yıl Pazarı”…
Yeniboğaziçi Belediyesi'nden “Yeni Yıl Pazarı”…
“Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” isimli şiir kitabı basıldı
“Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” isimli şiir kitabı basıldı
Giad, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti
Giad, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti
Türk-sen Genel Başkanı Bıçaklı asgari ücreti eleştirdi
Türk-sen Genel Başkanı Bıçaklı asgari ücreti eleştirdi
Bakan Atun TC Ticaret Bakanı ile görüştü
Bakan Atun TC Ticaret Bakanı ile görüştü
Tatar, Ankara’ya gidiyor
Tatar, Ankara’ya gidiyor
Lefkoşa’da kaza
Lefkoşa’da kaza

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim