Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti

“ÖZGÜR BASIN OLMAZSA OLMAZDIR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, özgür basının demokrasilerdeki önemine vurgu yaparak, “Bir toplumda özgür basın olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyesi Meltem Sonay’ı kabul etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TAK’ın 48. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Daha nice 48 yıllara” dedi.

Basının demokrasilerde çok önemli rolü bulunduğunu dile getiren Sucuoğlu, haber alma ve paylaşma adına TAK’ın önemli bir görev üstlendiğini ve bu önemli görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Doğru haber vermenin önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Sizin en önemli ayrıcalığınız doğru haberi vermedir, paylaşmadır” diye konuştu.

TAK’ın KKTC’de çok önemli olaylara tanık olduğunu, 1973 yılından beri tarihe tanıklık ettiğini söyleyen Sucuoğlu, kuruma gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

“Bir toplumda özgür basın olmazsa olmazdır. Siz de bu görevi başarıyla yürütüyorsunuz” diyen Sucuoğlu, kurumun başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

GÜRDALLI

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK’ın 48. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başbakan Sucuoğlu’nu ziyaret ettiklerini söyleyerek, gazetecilerin çağa tanıklık ettiğini, ajansın da 48 yıldır Kıbrıs Türk toplumunun hafızası olduğunu kaydetti.

Gürdallı, TAK’ın Kıbrıs Türk toplumunun sesini duyurma ve haber alma özgürlüğünü yerine getirmeye çalışan KKTC’nin önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Ajansın kurulduğu 1973 yılından bugüne medyada önemli değişiklikler yaşandığını, son yıllarda özellikle dijitalleşme ve sosyal medyayla birlikte yaşanan değişimlerin TAK gibi resmi kurumları da değişime zorladığını dile getiren Gürdallı, bu ‘Bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ama habere ulaşmak zorlaştı’ sözüne atıfta bulunarak, “TAK gibi kurumlar, hızlı ve doğru habercilik açısından ve özellikle bilgi kirliliğini önlemek adına artık daha da önemli bir göreve sahiptirler” dedi.

Gürdallı, TAK’ın bu görevi deneyimli kadrosu ve Yönetim Kurulu’nun desteğiyle yerine getirmeye çalıştığını belirtti.