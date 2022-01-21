Sucuoğlu, Sönmezliler Ocağı'nı ziyaret etti

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, sözlerine “Burası zaten sizin yeriniz hoş geldiniz” diyerek başladı.

Başbakan Sucuoğlu da, “İnşallah sizlerin de desteği ile tek başına iktidar olarak siyasi istikrarı sağlarız ve ülkeyi ekonomik anlamda ayağa kaldırırız ” dedi.

Başbakan daha sonra Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’ne gitti.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan da taleplerini içeren bir dosyayı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na aktardı.

Başbakan Sucuoğlu da, polis teşkilatının ağır şartlarda çalıştığının bilincinde olduklarını belirterek, verilen taleplerin değerlendirilmeye değer olduğunu söyledi.

Seçimler sonrasında tüm bu sorunların ele alınacağını kaydeden başbakan, “Polisimiz bizim için çok önemli ve değerlidir” dedi.

Daha sonra KKTC Emekli Astsubaylar Derneği ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret eden Başbakan, buralarda yaptığı konuşmada da Kıbrıs Türkü’nün uzun ve zorlu mücadele yıllarında bir çok şehit verdiğini ifade ederek “KKTC, şehitlerimizin kanları ile kurulmuştur asla pazarlık konusu etmeyiz” dedi.

Başbakan, Kıbrıs konusunda da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Anavatan Türkiye’nin iki eşit egemen devlet tezini sonuna kadar savundukları kaydetti.

23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu da kaydeden Başbakan, “5 yıllık istikrarlı bir hükumeti tek başına kurmaya en yakın parti UBP dir. Sizlerin de desteği ile inşallah istikrarın yakalanacağı tek partili bir hükümet kurulur” dedi.

Başbakan, siyasi istikrarın yakalanması halinde ülkeye ekonomik ve sosyal istikrarın da geleceğini kaydederek, KKTC’yi ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yapmak için projelerinin hazır olduğunu dile getirdi.

Daha sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret eden Başbakan, Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu ile sohbet etti.

Sertoğlu, yoğun seçim temposunda olunduğunu kaydederek, bu seçimin çok ciddi olduğunu söyledi.

Mevcut ekonomik ortam içinde hükumete aday olmanın yürek istediğini söyleyen Sertoğlu “ Sizi cesaretinizden dolayı kutlarım” dedi

Sertoğlu, sporla ilgili de 23 Ocak’tan sonra bazı açılımlar beklediklerini aktardı.

Ülke gençliğine, spora verilen değerin ortada olduğunu da söyleyen Sertoğlu, “Bu çirkin yapıda Sayın Faiz Sucuoğlu’nun hiçbir payı yoktur. İnşallah siz de bizim gibi düşünürsünüz ve spora ayrılan paranın tamamının spora harcanacağını siz de destekleyeceksiniz. Buna inancım tamdır ” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, hükumet kurduktan sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasını düşündüklerini ve fonun da tamamen amacına uygun harcanmasını gündeme alacaklarını söyledi.

Spor kulüplerinin gençleri kendi şemsiyesi altına alarak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan koruduğunu vurgulayan Başbakan, ekonomik anlamda Spor kulüplerinin kalkınması adına da son noktasına kadar çalışacaklarını belirtti.

Başbakan, KKTC’nin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için çalışacaklarını kaydederek, “Bizim başaramadığımız siyasi istikrarı sağlamaktır. Bunu sağlayamazsak, ne ekonomik ne de sosyal istikrarı sağlayamayız. İşte bu yüzden halkımızdan iyi karar vermelerini istiyoruz. Ya bu cendereden çıkarız ya da kötüye gideriz. Bu yüzden karma oydan uzaklaşıp mühür vurmaya odaklanmalıyız” dedi.

Ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı ülkelerin 23 Ocaktan sonrasını beklediğini kaydeden Başbakan, hem yabancı hem de yerli yatırımcının önünün açılması ve bürokratik engellere takılmaması için gerekenin de yapılacağını kaydetti.

Başbakan, 500 yataklı yeni hastanenin ihalesinin de hazırlandığını ve seçimden sonra hükümete kurulur kurulmaz 6 ay içinde temellerinin atılacağını kaydederek, Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında oluğunu belirtti.

Başbakan, uçak bilet fiyatları konusundaki açıklamalarına da değinerek, “Bu konuda Batum örneğini vermek istiyorum. Gürcistan’daki Batum havalimanında da Türkiye ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'ye uçuşlarda bilet fiyatları Türkiye iç hatlar kapsamına alınarak ucuzlatılmıştır. Bu Batum Havalimanının Türkiye ye ilhak olduğu anlamına mı geliyor” dedi.

Başbakan daha sonra Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti.

Birlik Başkanı Osman Amca, bu ziyaretin kendileri için bir onur olduğunu belirterek, ‘23 ündeki seçimden sonra sizden beklentilerimiz daha da artmıştır. Biz sizinle her zaman iyi çalıştık bundan sonra da bu böyle olacaktır. Bu çıktığınız yolda başarılar dileriz” dedi.

Başbakan da, Taşeronlar Birliği ile daha önceki bakanlıkları döneminde çalıştıklarını ve taşeronların sıkıntılarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

23 Ocağın ülkenin çıkış yakalayabileceği önemli bir tarih olduğunu kaydeden Başbakan, “ Biz ülkeyi ekonomik olarak ayağa kaldırmak için varız. Bu da siyasi istikrarı yakalamakla olur. İşte 23 Ocakta sizlerin de desteği ile tek başına iktidara gelerek önce siyasi istikrarı ardından da ekonomik ve sosyal istikrarı yakalayacağız” dedi.

Başbakan son olarak Çukurovalılar Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Sebahattin Kurt, temennilerinin güçlü hır hükümet modeli olduğunu söyleyerek, “İnşallah bu hükümet UBP hükümeti olur” dedi.

Başbakan da, bu seçimde verilecek kararın geleceği etkileyeceğini söyleyerek, istikrarı yakalayacak tek partinin de UBP olduğunu belirtti.

23 Ocak’ta halkın vereceği kararla UBP’nin ya tek başına iktidara gelerek her anlamda istikrarı sağlayacağını ya da koalisyon hükümetlerinin devam edeceğini belirten Başbakan, “Biz halkımıza istikrar sözü veriyoruz” dedi.