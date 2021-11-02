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Sucuoğlu, siyasi parti ziyaretlerine başlıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Meclis’teki siyasi partilere gerçekleştireceği ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.

02 Kasım 2021 Salı 13:15
Sucuoğlu, siyasi parti ziyaretlerine başlıyor

UBP’nin 22’inci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen ve dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Faiz Sucuoğlu, hükümet kurmak üzere yapacağı parti ziyaretlerine bugün saat 16.00’da Halkın Partisi ile başlıyor. Sucuoğlu, bugün ve yarın Meclis’teki siyasi partileri ziyaret edecek.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Meclis’teki siyasi partilere gerçekleştireceği ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.

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Buna göre, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu ve heyeti, bugün ilk olarak saat 16.00’da Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret edecek. Sucuoğlu, bugün saat 17.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP); 18.30’da ise Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) gidecek.

Sucuoğlu’nun Demokrat Parti (DP) ve Milletin Partisi’ni (MP) yarın ziyaret etmesi beklenirken, sağlık problemleri nedeniyle başkanı yurt dışında olan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile henüz planlanmış bir görüşmesi bulunmuyor.

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Son Güncelleme: 02.11.2021 14:41
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