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Sucuoğlu, sendikaları kabul etti

SENDİKALAR, ZAMLAR VE HALKIN ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNERİ VE TALEPLERİNİ İÇEREN MEKTUBU, BAŞBAKAN SUCUOĞLU’NA TAKDİM ETTİ 

18 Mart 2022 Cuma 18:00
Sucuoğlu, sendikaları kabul etti

SUCUOĞLU: “SAĞLIK ÜST KURULU GİBİ EKONOMİ ÜST KURULU OLUŞTURULARAK, EKONOMİK KONULARDA ADIMLAR HEP BİRLİKTE ATILACAK”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, son 10 yılın en sıkıntılı ekonomik sürecinin yaşandığına işaret ederek, sorunların hep birlikte aşılması gerektiğini, ekonomik örgütlerle rutin toplantılara başlandığını, Sağlık Üst Kurulu gibi Ekonomi Üst Kurulu oluşturularak, ekonomik konularda adımların hep birlikte atılacağını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, KTAMS, KAMUSEN, KTOEÖS, KTÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar ile DEV-İŞ’e bağlı sendikaların temsilcilerini kabul etti.

BENGİHAN

Sendikaları temsilen konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, zamlar ve halkın alım gücünün korunmasına yönelik önerileri ve taleplerini içeren mektubu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na takdim etti.

Görüşmede ilk sözü alan Bengihan, öneri ve taleplerini iletmek için Başbakan Sucuoğlu’ndan randevu istediklerini belirterek, randevu istemlerine çok kısa sürede cevap verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin ve halkın içinde bulunduğu sıkıntılara işaret eden Bengihan, ekonomik sıkıntıların gün geçtikçe arttığını, halkın alım gücünün gerilediğini, akaryakıt, et, süt, iğneden ipliğe her şeyin zamlanmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Halkın alım gücünün korunması yönündeki taleplerini, bunlara kaynak olarak da önerilerini içeren bir mektup hazırladıklarını belirten Bengihan, oluşturulacak Ekonomi Üst Kurulu’nda emek örgütlerinin de yer almasını istedi.

Bengihan, sendikaların kadrosunda ekonomi konusunda uzman kişiler bulunduğunu, görev verilirse, katkı koymaya, çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. 

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SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, sendikaların demokratik hayatın vazgeçilmezi olduğunu belirterek, sendikalara en kısa sürede randevu vermeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin son 10 yılın en sıkıntılı sürecini yaşadığına işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bu sürecin ve sorunların hep birlikte aşılabilmesinin önemine işaret etti.

Ekonomik örgütlerle rutin toplantılara başlandığını, Sağlık Üst Kurulu gibi Ekonomi Üst Kurulu oluşturularak, ekonomik konularda adımların hep birlikte atılacağını söyledi.

Dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan pandeminin, sadece ülkeyi değil dünyayı ekonomik anlamda sarstığını, pandeminin etkisinin azalmaya başladığı düşünülen bir dönemde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının ise işleri iyice zora soktuğuna işaret eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, ham madde, temel gıda maddelerine erişimin iyice zorlaştığını kaydetti.

“Birinden çıkmadan, diğeri başlıyor” diyen Başbakan Sucuoğlu, dünyada baş gösteren akaryakıt sıkıntısı ve fiyatların yükselmesi, hammadde fiyatlarındaki ciddi artış, ekonomik krizlerin sadece ülkeyi değil, dünyayı, Türkiye’yi, Güney Kıbrıs’ı da ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

Dövizin yine yükselme eğiliminde olduğunu, özel sektör yanında küçük işletmelerin de çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, hükümet olarak bunların mücadelesini verdiklerini, konunun uzmanlarından, ekonomik örgütlerden görüşler aldıklarını belirtti.

“Sorunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Ya hep birlikte batacağız, ya hep birlikte bu sıkıntılı süreçten çıkacağız” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın menfaatleri ve toplumsal menfaatler ne gerektiriyorsa onları yapma taraftarı olduklarını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, sendikaların kendisine yaptıkları ziyareti değerli bulduğunu  ifade ederek, öneri ve talepleri inceleyeceklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 18.03.2022 23:32
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