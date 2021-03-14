Sucuoğlu: “Sağlık çalışanları, salgın sürecinin başkahramanları”

Dr Sucuoğlu, mesajında, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedeflerinden birisi olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, “Bu nedenle hekimlik mesleği tüm toplumlarda gelişmişlik düzeyinin en temel göstergesi olmuş̧; her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür” ifadesinde bulundu.

Dr Faiz Sucuoğlu mesajına şunları ifade etti:





