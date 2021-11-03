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Sucuoğlu parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma yetkisi aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma ve 9 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılması için görüşme yapma konusunda yetki alduğını belirtti.

03 Kasım 2021 Çarşamba 20:45
Sucuoğlu parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma yetkisi aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma ve 9 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılması için görüşme yapma konusunda yetki alduğını belirtti.
Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Meclisinin karma oyun kalkması önerisini de oybirliğiyle onayladığını ifade ederek, bu kararın yeni seçilen parti meclisinin de aldığı ilk karar olduğunu söyledi.  
UBP Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Sucuoğlu, parti meclisinden erken seçim hükümeti kurma yetkisi aldığını, bu çerçevede yarın akşam üzeri veya cuma günü, Cumhurbaşkanı ile de yapacağı istişarelerin ardından Bakanlar Kurulunu sunacağını söyledi. 
“Nisap sorunu yaşamayacağız, zaten yaşayacak olsak hükümeti kurmayız” diyen Sucuoğlu, hükümet modelinin “8+2” şeklinde olacağını kaydetti. 
Parti meclisi ve meclis grubuna bugün hükümet çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiğini, oy birliğinde, erken seçim hükümeti ve 9 Ocak 2022’de erken genel seçim için parti meclisinin yetki verdiğini ifade eden Sucuoğlu, ilk toplantının olumlu ve güzel bir şekilde geçtiğini, bundan sonra da toplantıların ayda bir mutlaka yapılacağını söyledi. 

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KARMA OYUN KALKMASI ÖNERİSİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Toplantıda “karma oyun kalkması” önerisi geldiğini ve bunun oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Sucuoğlu, bu öneriyi Mecliste gündeme getireceklerini ve kabul edilmesi halinde yasal şekle çevireceklerini kaydetti. 
Bunun oy saymada YSK’yı rahatlatacağına ve sonuçların daha erken açıklanmasını sağlayacağına inanç belirten Sucuoğlu, soru üzerine YDP’nin hükümette olmayacağını ama dışardan destek sözü verdiğini söyledi.  
“Kabinede değişiklik olacak mı?” sorusuna “Bakacağız” diye yanıt veren Sucuoğlu, “Nisap sorunu olur mu?” sorusuna ise “Nisap sorunu yaşamayacağız, öyle bir sıkıntı olsa hükümeti kurmayız” diye cevap verdi. 
 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 00:21
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