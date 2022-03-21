Sucuoğlu, Parlementolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

Meclis Şeref Salonu’nda yapılan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlementolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım; Türkiye-Kıbrıs Parlementolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Orhan Erdem; Türkiye-Özbekistan Parlementolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Osman Mesten; Türkiye- Türkmenistan Parlementolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir; TC Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Konya Milletvekili Mustafa Atış ile ile Azerbaycan Milletvekilleri Vügar İskenderov ve Nagif Hamzayev yer aldı.

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, milletvekillerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmasında, pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıların Rusya-Ukrayna Savaşı ile daha da büyüdüğünü anlatan Sucuoğlu, pandemi ve savaşın özellikle turizm ve yükseköğretim sektörlerine olan etkisinden bahsetti.

"Anavatan her sıkıştığımızda başvurduğumuz ve karşılıksız destek aldığımız tek ülkedir. En büyük şansımız da budur” diyen Sucuoğlu, Anavatan’ın desteği ile bugün yaşanan sıkıntılardan da çıkılacağına inanç belirtti.

Kıbrıs sorununa da değinen Sucuoğlu, 50 yıl harcanan federasyon tezinin yerini egemen iki eşit devlet tezine ve kararlılığına bıraktığını kaydederek, hükümet olarak egemen iki eşit devlet tezini desteklediklerini söyledi.



Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerden de bahseden Sucuoğlu, çok önemli süreçlerden geçilmekte olduğunu ve Türkiye ile birlikteliğin KKTC’yi güçlü tuttuğunu anlattı.AYRIMTürkiye-Azerbaycan Parlementolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, beraberindeki heyeti tanıtarak sözlerine başladı.Azerbaycan – KKTC Dostluk Cemiyeti’nin Nevruz Bayramı Kutlamaları etkinliklerine katılmak üzere KKTC’ye geldiklerini belirten Ayrım, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu UBP seçimden birinci parti olarak çıktığı ve Hükümeti kurduğu için tebrik etti.Ayrım, “Anavatan Türkiye olarak bizler yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz, başarılar dileriz” dedi.Konuşmaların ardından hediye takdimleri yapıldı.