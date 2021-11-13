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Sucuoğlu, Özbal’ı kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi olarak katılacak olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 14:00
Sucuoğlu, Özbal’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Oramiral Özbal, UBP-DP hükümetinin güvenoyu alması dolayısıyla Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu kutlayarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oramiral Özbal, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmaktan büyük şeref ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Özbal, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın selam ve hürmetlerini iletti.
 
Her zaman Kıbrıs Türkü ile birlikte olduklarını vurgulayan Özbal, Türk milleti olarak Kıbrıs Türk halkına 38 yıldır her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini, bundan sonra da böyle olacağını ifade etti.

Özbal, “Türk halkı her zaman yanınızdadır, hep birlikteyiz” diyerek,  Kıbrıs’ın Türkiye için milli mesele olduğunu, bu milli meselede tüm Türk halkının kenetlendiğini ifade etti.

Cumhuriyet’in 38’inci yıl dönümünü canı gönülden kutladığını vurgulayan, Özbal, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitleri anarak, gazilere selamlarını iletti.

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SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, pazartesi günü KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, bugünlere kolay gelinmediğini, birçok şehit ve gazi verildiğini, büyük bir mücadele örneğiyle bugünlere gelindiğini ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, Ada’nın 1878’de İngilizlere devredilmesinin ardından da Kıbrıs Türk halkının Anadolu ile irtibatını ve ilişkisini hiç kesmediğini, Kurtuluş Savaşı’nda Kıbrıs Türk halkının neyi varsa Anadolu’ya göndererek, Türk milletine destek olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü ile Anadolu arasında ayrı-gayrı olmadığını, acıların ve sevinçlerin birlikte paylaşıldığını vurgulayan Sucuoğlu, “Siz Anadolu’da biz Kıbrıs’ta yaşayan Türkleriz. Dinimiz, dilimiz, ırkımız bir. Kıbrıs’ta veya Türkiye’de bulunduğumuz süreler içerisinde kendimizi farklı görmüyoruz.” dedi.
 
Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını tarih boyunca karşılıksız desteklediğini vurgulayan Sucuoğlu, “Bizim en büyük şansımız 60 kilometredeki Anavatan’ımızdır. Söylenecek tek bir söz var o da teşekkürdür” dedi.
 
Önümüzdeki süreçte de Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Türkiye’nin desteğiyle sürdüreceğini vurgulayan Sucuoğlu, Mavi Vatan’daki yer altı zenginlikleriyle ilgili Güney Kıbrıs’ın şımarık tavırlarının KKTC ve Türkiye’nin kararlı tutum ve tavırlarıyla karşılığını bulduğunu kaydetti.

Ziyarette hediye teatisinde bulunuldu.

Ziyarette, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de hazır bulundu.


 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 15:39
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