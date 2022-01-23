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Gazete manşetleri 23 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
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Sucuoğlu oyunu kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekilliği erken genel seçimi için oyunu kullandı. 

23 Ocak 2022 Pazar 11:45
Sucuoğlu oyunu kullandı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, oyunu bugün saat 10.00’da Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 150 numaralı sandıkta kullandı. Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu ile kızları Sonay ve Seray Sucuoğlu da aynı sandıkta oy verdi.
Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, “Seçim sürecini birbirimizi kırmadan, toplumda gerginlik yaratmadan geçirdik. Kıbrıs Türküne yakışır bir süreç izledik… Bana göre en güzel özelliklerimizden biri de bu… Tüm parti başkanlarına, partililere teşekkür ediyorum” dedi.
Ülkenin ihtiyacının siyasi istikrar olduğunu, ekonomik istikrarın ancak siyasi istikrarla sağlanabileceğini belirten Sucuoğlu, “Beklentimiz bu yönde ama sandıktan çıkan her neticeye saygı duyuyoruz.…” şeklinde konuştu.

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Sucuoğlu, ilçelerden aldığı bilgiye göre seçime katılımın iyi olduğunu söyleyerek, genelde seçimlere öğle ve öğleden sonra katılımın arttığını ifade ederek, “İnşallah iyi bir katılım sağlanır” diye konuştu.
Faiz Sucuoğlu, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.


 

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Son Güncelleme: 23.01.2022 12:04
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