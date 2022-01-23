Sucuoğlu oyunu kullandı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, oyunu bugün saat 10.00’da Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 150 numaralı sandıkta kullandı. Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu ile kızları Sonay ve Seray Sucuoğlu da aynı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, “Seçim sürecini birbirimizi kırmadan, toplumda gerginlik yaratmadan geçirdik. Kıbrıs Türküne yakışır bir süreç izledik… Bana göre en güzel özelliklerimizden biri de bu… Tüm parti başkanlarına, partililere teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkenin ihtiyacının siyasi istikrar olduğunu, ekonomik istikrarın ancak siyasi istikrarla sağlanabileceğini belirten Sucuoğlu, “Beklentimiz bu yönde ama sandıktan çıkan her neticeye saygı duyuyoruz.…” şeklinde konuştu.



Faiz Sucuoğlu, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.



