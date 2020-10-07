Sucuoğlu: Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Hikmet Aygüner başkanlığındaki Akdenizliler Derneği yetkilileri ile görüştü. Görüşmede, derneğin Girne Şube Başkanı Hüseyin Kayışkanat da hazır bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu siyasette sıkıntılı günlerin yaşandığını belirterek, önemli olanın halkın kutuplaşmasını önlemek olduğunu kaydetti.



