Sucuoğlu , Oktay ile görüştü

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Fuat Oktay, konuğu Faiz Sucuoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme sonrası Külliye'den ayrıldı.





