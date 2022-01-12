Sucuoğlu , Oktay ile görüştü

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Fuat Oktay, konuğu Faiz Sucuoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme sonrası Külliye'den ayrıldı.
Son Güncelleme: 12.01.2022 12:20
Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında gerçekleşen görüşme tamamlandı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Fuat Oktay, konuğu Faiz Sucuoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme sonrası Külliye'den ayrıldı.