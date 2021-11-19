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Sucuoğlu'nun ziyaretleri

Başbakan Faiz Sucuoğlu İskele bölgesinde ve Gazimağusa’da ziyaretler gerçekleştirdi

19 Kasım 2021 Cuma 15:00
Sucuoğlu'nun ziyaretleri

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün, İskele bölgesinde bazı temaslarda bulundu. 
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgedeki temasları kapsamında, açık pazarı da ziyaret etti. 
Pazar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Başbakan Sucuoğlu, pazardan alışveriş yaptı, esnafa iyi satış dileklerini iletti. 
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun da katıldığı açık pazar ziyaretinde Başbakan Sucuoğlu’na, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu İskele bölgesindeki temaslarının ardından Gazimağusa’ya geçerek Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 

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Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sucuoğlu'na eğitim merkezi ziyaretinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bazı bürokratlar eşlik etti.  
Ziyaret sırasında merkez hakkında bilgi alan Başbakan Sucuoğlu, özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı merkezin iyileştirmesi  için gerekenlerin  yapılması talimatını verdi.
Çocuklarla kısa süreli basketbol da oynayan Başbakan Sucuoğlu özel eğitimin önemine de işaret etti.
 

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Son Güncelleme: 19.11.2021 16:41
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