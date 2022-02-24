Sucuoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Sucuoğlu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonun, tüm dünyada olduğu gibi kendileri tarafından da endişe ile takip edildiğini vurguladı.

Başbakan şöyle devam etti:

"İnsanlık, dünya, KKTC, çok kritik bir döneme adım atmıştır. Covid nedeniyle global krizin boyutlarını derinden hissederken, üstüne bir de yanıbaşımızda yaşanan yeni savaşın, ekonomik yaşama yeni olumsuz etkileri de olacaktır. Öncelikle, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın barışçıl yöntemler ve diplomasi ile biran önce sona ermesini yürekten arzu ediyoruz. İnsanların, çocukların bombalarla, kurşunlarla ölmesi, hiçbir nedenle açıklanamaz.

Dünya bu dertlerle boğuşurken, Anavatanımızın, göstermiş olduğu yoğun diplomasi mesaisini de yakın takip ediyoruz ve destekliyoruz.

KKTC olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıda, sorun enine boyuna masaya yatırılmıştır. Gelinen noktada, halkımızın da endişe ile izlediği bu savaş bizlere bir kez daha göstermiştir ki, haklıdan çok güçlünün hüküm sürdüğü bu acımasız ortam içerisinde, Anavatan Türkiyemizin Garantörlük Hakkı'nın yaşamsal önemi ve devamı, Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilemez bir ihtiyaç olarak kendisini hatırlatmıştır."