Sucuoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Sucuoğlu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonun, tüm dünyada olduğu gibi kendileri tarafından da endişe ile takip edildiğini vurguladı.
Başbakan şöyle devam etti:
Dünya bu dertlerle boğuşurken, Anavatanımızın, göstermiş olduğu yoğun diplomasi mesaisini de yakın takip ediyoruz ve destekliyoruz.
KKTC olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıda, sorun enine boyuna masaya yatırılmıştır. Gelinen noktada, halkımızın da endişe ile izlediği bu savaş bizlere bir kez daha göstermiştir ki, haklıdan çok güçlünün hüküm sürdüğü bu acımasız ortam içerisinde, Anavatan Türkiyemizin Garantörlük Hakkı'nın yaşamsal önemi ve devamı, Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilemez bir ihtiyaç olarak kendisini hatırlatmıştır."