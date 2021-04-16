Sucuoğlu'ndan kuran kurslarıyla ilgili açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, KKTC’de hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması hakkında görüşlerini paylaştı. Sucuoğlu, hafızlık kurslarının devamının sağlanması ve mağduriyetin ortadan kaldırılması kanaatinde olduğunu kaydetti.“Hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanmasının 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’na denk gelmesi çok manidar olmuştur” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, hukuka saygı çerçevesinde dini eğitim almanın her vatandaşın anayasal hakkı olduğunu, dini ibadetlerin devam etmesinin de toplumsal değerler açısından önemli olduğunu vurguladı.
16 Nisan 2021 Cuma 15:00
Son Güncelleme: 16.04.2021 15:23