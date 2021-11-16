banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
banner405

Sucuoğlu: “Muhtarlarla rutin toplantılar yapılacak”

16 Kasım 2021 Salı 17:15
Sucuoğlu: “Muhtarlarla rutin toplantılar yapılacak”

“İNANIYORUM Kİ GERÇEK NABIZ MUHTARDADIR”

SUCUOĞLU, TC İSTANBUL MUHTARLAR FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki haftalarda muhtarla rutin toplantılar yapılacağını açıkladı. Sucuoğlu, “İnanıyorum ki gerçek nabız muhtardadır” dedi.

Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle ülkede bulunan Kadir Delibalta başkanlığındaki TC İstanbul Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti.

Kabulde, Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de hazır bulundu.

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’nin 38’inci yaşını kutladığını hatırlatan Sucuoğlu, bugünlere gelmenin kolay bir süreç olmadığını kaydetti.

“Yıllarca can verdik, yaralılar verdik, mücadele verdik” diyen Sucuoğlu, KKTC’nin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

“İKİ EGEMEN EŞİT DEVLET POLİTİKASI KKTC’NİN YENİ ROTASI”

KKTC’ye sahip çıkılmasının önemini belirten Sucuoğlu, iki egemen eşit devlet politikasının bundan sonraki süreçte KKTC’nin yeni rotası olduğunun altını çizdi.

banner341
“Federasyonla 50 yıl kaybettik. Dönüp arkaya baktığımız zaman bir arpa boyu yol kat etmediğimizi de çok net görüyoruz” diye konuşan Başbakan Sucuoğlu, bir neslin “federasyon” diyerek, çok büyük bir zaman kaybedildiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “Güney Kıbrıs her ne halse dünyanın tanıdığı ve her şeye rağmen AB üyesi yaptığı bir bölge… Onlar için çok önemli değil ama bizim için çok önemlidir kaybettiğimiz zaman” ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada ve BM toplantılarında iki egemen eşit devlet politikasının yazılı olarak sunulmasıyla yeni bir dönem başladığına vurgu yapan Sucuoğlu, “Güney Kıbrıs’ın bu konudaki telaşı ve içine düştüğü stres bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Cumhuriyete gerçek bir sahiplenme söz konusu olduğunun altını çizen Sucuoğlu, “Zaten biz hep sahiptik ama genel bir devlet politikası ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu yöndeki kararlılığı bize daha da güç veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yönde adımlar atıyor” dedi.

Muhtarlığın siyasette en önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Sucuoğlu, muhtarlığın doğrudan halkla muhatap olan adres olduğunu kaydetti. Muhtarlığın, siyasetin ve ülkenin nabzını tutan bir görev olduğunu belirten Sucuoğlu, önümüzdeki haftalarda muhtarla rutin toplantılar yapılacağını açıkladı.

“GERÇEK NABIZ MUHTARDADIR”

Muhtarların dertlerini dinleyeceklerini, halkın dertlerini de muhtarların kendilerine aktaracağını ifade eden Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı muhtarlar toplantısının daha küçük ölçekli olanını yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başbakan Sucuoğlu, “İnanıyorum ki gerçek nabız muhtardadır” dedi.

DELİBALTA

TC İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta da konuşmasında, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkede bulunduklarını söyledi.

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ile 10 yıldır iki ülke arasında gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Delibalta, KKTC’nin 38’inci yaşını kutlayarak, “Nice 38 yıllara… Sonsuza dek yaşasın KKTC” dedi.

Delibalta, Başbakan Sucuoğlu’nu da yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2021 18:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta trafik kazası
Güzelyurt’ta trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”
Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”
30 yangın meydana geldi
30 yangın meydana geldi
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı
Çocuk Hakları Günü’nde çevirimiçi seminer
Çocuk Hakları Günü’nde çevirimiçi seminer
“Ebru sanatı” kursuyla kursiyerler renkli bir gün geçirdiler
“Ebru sanatı” kursuyla kursiyerler renkli bir gün geçirdiler
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan önemli duyuru!
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan önemli duyuru!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim