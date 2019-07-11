Sucuoğlu, Mobbing ile Mücadele Derneği’ni kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, işyerinde psikolojik şiddetin (Mobbing) sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu söyledi. Amaçlarının farkındalık yaratmak, yasal mevzuatlardaki boşlukları ortaya koymak, birlikte mücadeleyi sağlamak olduğunu kaydeden Öksüzoğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte hareket edecekleri en önemli paydaşlardan biri olduğunu söyledi.

Öksüzoğlu, mobbingle mücadele konusunda çalıştay, eylem planı, KKTC Meclisi bünyesinde bir komisyon ve Çalışma Bakanlığı uhdesinde mobingle mücadele konusunda komite kurulmasını istediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Mobingle Mücadele Derneği’nin son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla kamuoyunda mobbing hakkındaki farkındalığı artırdığını söyledi.

Sucuoğlu, mobbingle ilgili yasal mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için derneğin atmış olduğu adımları desteklediklerini kaydetti.



