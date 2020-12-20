Sucuoğlu, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

SUCUOĞLU, MİLLİ MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Faiz Sucuoğlu, 21 -25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık saldırıları sırasında şehit olan Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasında derin yaralar ve acılar bıraktığını kaydetti.

Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

‘’21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.

21 Aralık 1963 tarihi ‘Kanlı Noel’ olarak tarihe geçen ve Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan bir gerçektir. Rum–Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, silah zoru ile sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilmiş, binlerce insan göçe zorlanmış ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmıştır. Milli mücadele ve varoluş yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz, kan dökerek gazi olan mücahitlerimiz ve halkımızın sayesinde kurulan devletimizin ve bayrağımızın gölgesinde, bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyoruz.

Bize can verilerek ve kan dökülerek emanet bırakılan vatan topraklarına, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’in 57. yıldönümünde, geçmişi unutmayarak bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak en büyük vazifemiz olmaldır.

Milli Mücadele ve Şehitler haftası dolayısıyla yaşanan bu katliam sonucunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.’’