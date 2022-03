Sucuoğlu, Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni kabul etti

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Başbakan Sucuoğlu, dernek başkanı Mücahit Tatar, Başkan Yardımcısı Burcu Mutlu Ünal ve heyeti ile görüştü.

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC ile Manavgat’ı denizin ayırdığını ifade ederek, tarih boyunca nüfus değişimi dahil ekonomik iş birliklerinin yapıldığını söyledi.



Sucuoğlu, “İki ayrı devlet olsak da tek milletiz, dilimiz dinimiz bir, atalarımız bu topraklara Anadolu’dan geldi, et ve tırnak gibi ayrılmaz bağlara sahibiz” ifadelerini kullandı.



Sucuoğlu, Türkiye ile ekonomik alanda olsun, doğal zenginliklerin paylaşımı olsun her alanda birlikte hareket ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini vurguladı.



Sucuoğlu, Türkiye’nin her alanda her zaman KKTC’nin yanında yer aldığını, sıkıntıları aşmasında en önemli destek olduğunu ifade etti.





Pandeminin ülke ekonomisinde ciddi daralma getirdiğini ve tüm sektörlerin zarar gördüğünü ifade eden Sucuoğlu, şimdi yaraları sarmaya çalıştıklarını, ülkede özlenen günlere kavuşacaklarına inanç belirtti.Yatırımların ülkeye gelmesine önem verdiklerini de ifade eden Sucuoğlu, heyete ülkeyi ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

TATAR

Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Tatar, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını, ilişkileri geliştirmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.



Manavgat yangınında KKTC halkının desteğini hissettiklerini ifade eden Tatar, Manavgat’tan atalarının 1571’den beridir Kıbrıs’a geldiğini, Barış Harekatı’na da destek verdiğini anlattı.



Tatar, Sucuoğlu’nu Manavgat’ta bayramda düzenlenecek etkinliğe de davet etti.



Ziyaret anısına karşılıklı hediye testisinde de bulunuldu.