Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu kabul etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’de düzenlenen müsabakalarda güçlü rakiplerine karşı kendi branşlarında, rekorlar kırarak, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başbakan Sucuoğlu, başarı için motivasyonun, antrenörlerin ve çocukların performansının çok önemli olduğuna dikkati çekerek “ülkemizde gerçekten çok yetenekli gençlerimiz vardır. Önemli olan bu çocukların bir şekilde yarışlara daha iyi hazırlanmaları ve daha büyük başarılar elde etmeleridir “dedi.

Sucuoğlu, “Bu çocukların ileride yapılacak yarışlara daha iyi hazırlanmaları,daha yüksek performans sergilemeleri için, katkılar yanında yeteneklerinin de güçlendirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.



Geçmiş yıllarda da birçok branşda, ülke sporcularının büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Başbakan, birçok sporcunun halen Türkiye Milli Takımında da yer alarak, büyük başarılar elde ettiklerine dikkati çekti.

“Gençlerimizde yetenek vardır. Spor ve sporcunun desteklenmesiyle gençlerimizin daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum” diyen Başbakan Sucuoğlu, Aralık ayında Türkiye’de düzenlenen müsabakalarda elde edilen bu başarılarda önemli bir sorumluluk üstlenen Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yönetimine, sporculara ve onları yetiştiren antrenörlere de teşekkür etti.

YEŞİLYURT

Kabulde, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt Başbakan Sucuoğlu’na kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeşilyurt, “Sizlerin ve Spor Dairesi’nin destekleri ile Türkiye’de yapılan organizasyonlara katılmaktayız. Aralık ayında İstanbul, Trabzon ve Edirne’de düzenlenen organizasyonlarda antrenörlerimizin desteğiyle sporcularımız güzel başarılar elde etmişlerdir”dedi.