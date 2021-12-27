banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
Üst Kurul'dan yılbaşı kararı!
Ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
banner404
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt ve Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Türkiye genelinde düzenlediği müsabakalarda başarı elde eden sporcular ile antrenörlerin yer aldığı heyeti kabul ederek görüştü. 

27 Aralık 2021 Pazartesi 19:00
Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu kabul etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’de düzenlenen müsabakalarda güçlü rakiplerine karşı kendi branşlarında, rekorlar  kırarak, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan sporcuları  tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 

Başbakan Sucuoğlu, başarı için motivasyonun, antrenörlerin ve çocukların performansının çok önemli olduğuna dikkati çekerek “ülkemizde gerçekten çok yetenekli gençlerimiz vardır. Önemli olan bu çocukların bir şekilde  yarışlara daha iyi hazırlanmaları ve daha büyük başarılar elde etmeleridir “dedi.  

Sucuoğlu, “Bu çocukların ileride yapılacak yarışlara daha iyi hazırlanmaları,daha yüksek performans sergilemeleri için,  katkılar yanında yeteneklerinin de güçlendirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.
 
Geçmiş  yıllarda da birçok branşda, ülke sporcularının büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Başbakan, birçok sporcunun halen Türkiye Milli Takımında  da yer alarak, büyük başarılar elde ettiklerine dikkati çekti.   

banner341
“Gençlerimizde yetenek vardır. Spor ve sporcunun desteklenmesiyle gençlerimizin daha büyük başarılara  imza atacaklarına  yürekten inanıyorum” diyen Başbakan Sucuoğlu, Aralık ayında Türkiye’de düzenlenen müsabakalarda elde edilen bu başarılarda önemli bir sorumluluk üstlenen Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yönetimine, sporculara ve onları yetiştiren antrenörlere de teşekkür etti.  

YEŞİLYURT

Kabulde, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt Başbakan Sucuoğlu’na kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Yeşilyurt, “Sizlerin ve Spor Dairesi’nin destekleri ile Türkiye’de yapılan organizasyonlara katılmaktayız. Aralık ayında İstanbul, Trabzon ve Edirne’de düzenlenen organizasyonlarda antrenörlerimizin desteğiyle sporcularımız güzel başarılar elde etmişlerdir”dedi. 

banner360
Son Güncelleme: 27.12.2021 23:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ktös Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
Ktös Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
Sucuoğlu: “Yem fiyatlarında indirime gidildi”
Sucuoğlu: “Yem fiyatlarında indirime gidildi”
Erhürman: “Hükümet ateş topunu ortaya attı, seyrediyor”
Erhürman: “Hükümet ateş topunu ortaya attı, seyrediyor”
Sucuoğlu: “Asgari ücrete ilişkin ilişkin tavsiye nitelikli karar bugün resmi gazetede ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildi”
Sucuoğlu: “Asgari ücrete ilişkin ilişkin tavsiye nitelikli karar bugün resmi gazetede ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildi”
Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili listeler köylerde askıya alındı
Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili listeler köylerde askıya alındı
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
TDP adayları Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret etti
TDP adayları Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret etti
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
3 Ocak Pazartesine kadar yağmur bekleniyor
3 Ocak Pazartesine kadar yağmur bekleniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim