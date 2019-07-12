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Sucuoğlu KTOÖD’ü kabul etti

Sucuoğlu KTOÖD’ü kabul etti

12 Temmuz 2019 Cuma 11:27
Sucuoğlu KTOÖD’ü kabul etti

SUCUOĞLU: “TÜRKİYE İLE İMZALANACAK PROTOKOLDE ENGELLİLER İÇİN CİDDİ AÇILIMLAR VAR”

SUCUOĞLU, ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA YAŞANAN SIKINTILARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIM ATMA SÖZÜ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanacak protokolde engelli vatandaşlar için ciddi açılımlar olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit ve bazı yetkilileri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KTOÖD Başkanı Kibrit kabulde yaptığı konuşmada,  engellilerin sorunlarının aşılması için koordinatör bakanlık olarak Çalışma Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışma arzusunda olduklarını söyledi.

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Günay Kibrit, ülkede 650 engellinin istihdam beklediğini, 2006’dan beri kamuda engelli istihdamının yapılmadığını ve engellilerin istihdama hazır hale getirilmesi için mesleki donanım ve beceri kazandıracak sertifikalı eğitim programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kibrit, Sanayi Odası ve Ticaret Odası ile yürütülen proje kapsamında 20 engellinin takı tasarımı eğitimi aldığını kaydetti ve benzer projelerin hayata geçirilmesi için Bakan Sucuoğlu’ndan destek talep etti. 

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Türkiye ile imzalanacak protokolde engelli vatandaşlar için ciddi açılımlar olduğunu ifade etti. 

Sucuoğlu, 2020 yılında yeni bütçeyle birlikte, Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabının ihalesine çıkılmasının planladığını belirtti. Sucuoğlu, eski Yeni Erenköy Sağlık Ocağı hizmet binasının Karpaz bölgesindeki engelli gençlere hizmet verecek 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi için Sağlık Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Sucuoğlu, hükümetin, engelli vatandaşların kamuda istihdamı ve kamuda çalışan engellilerin baremlerinin düzenlenmesi ile ilgili yaşadıkları sıkıntıların çözümü için adım atacağını ifade etti. 

Son Güncelleme: 12.07.2019 14:36
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