banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Koronavirüse üç can daha!
Son Dakika
Koronavirüse üç can daha!
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
BM'den liderlere çağrı
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
Söz çok kaynak yok!
Söz çok kaynak yok!
banner404

Sucuoğlu: “KKTC’nin iç hatlar vergilendirme sistemine alınması en az 37 euro indirim sağlayacak”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hava ulaşımında bilet fiyatlarında yaşanan yükselişe işaret ederek, KKTC’nin “iç hatlar” vergilendirme sistemine alınmasının, bilet fiyatlarında en az 37 Euro indirim yapılmasını sağlayacağına kaydetti.

18 Ocak 2022 Salı 18:15
Sucuoğlu: “KKTC’nin iç hatlar vergilendirme sistemine alınması en az 37 euro indirim sağlayacak”

Sucuoğlu, KKTC'nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun, “KKTC’nin vilayetleştirileceği” gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye, bu yönde projeler üretmeye devam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu yazılı açıklamasında, KKTC’ye yönelik hava ulaşımında bilet fiyatlarının son günlerde yüksek seyretttiğinin herkesin malumu olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü için uygun fiyata ulaşım gerekliliği yanında öğrenim hayatını KKTC’de sürdürmeyi tercih eden öğrenciler için de oldukça pahalı uçak bileti fiyatlarının asgari düzeye indirgenmesinin, KKTC’nin ekonomik ve mali getirisi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye'de yaptıkları istişarelerde, yüksek bilet fiyatlarının da ele alındığını ve bilet fiyatlarını ucuzlatma konusunda Turkiye-Ercan arasındaki uçuşlar için havalimanı vergilendirmesinde Ercan’ın “iç hat” olarak değerlendirilmesinin de alternatifler arasında yer aldığını anlatan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

banner341
“Geçtiğimiz dönemlerde de bir çok kez gündeme gelen bu konu hakkında yaptğımız girişimlerin olumlu sonuçlanmaya doğru yol alması bazı muhalif çevrelerde panik yaratmıştır.

KKTC'nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun ‘KKTC’nin vilayetleştirileceği’ gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürülmüş olduğunu üzülerek gözlemliyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki bu yönde benzer öneri defalarca KITSAB tarafından da ortaya konmuş bir görüştür ve bilet fiyatlarını ucuzlatmaya dönük bir gayesi vardır.  

İç hatlar ile dış hatlar arasında sadece vergilendirme anlamında 37 Euro fark bulunduğu göz önüne alındığında ve havayollarının dış hat olarak ödediği diğer giderler de hesaba katıldığında bu rakam daha  da yükselmekte ve neticede tüketiciye fiyat olarak yansımaktadır.

Böyle bir düzenlemenin mümkün olması bilet fiyatlarında minimum 37 Euro indirim yapılmasına neden olacaktır. Bu öneri ile murat edilen tüketicimizi artan bilet fiyatlarına karşı korumak ve ucuzlayan fiyatlarla özelde turizme genelde ülke ekonomisine katkısını artırmaktır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bir çok konuda olduğu gibi ülke menfaatine olacak böyle bir gelişmenin önünü tıkamak ve konuyu çarpıtarak vilayetleştirme iddialarına  vardıracak  kadar ileri gidebilen dar görüşlü bu zihniyetlere yanıt vermek gerekmektedir. 

Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye ve bu yönde projeler üretmeye devam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler.”

banner360
Son Güncelleme: 18.01.2022 21:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza
Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza
Lefkoşa’da kavga eden iki genç birbirini kırık şişeyle yaraladı
Lefkoşa’da kavga eden iki genç birbirini kırık şişeyle yaraladı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ataoğlu: “DP’nin KKTC’yi daha güçlü hale getirecek projeleri var… Gailemiz memleketimizdir…”
Ataoğlu: “DP’nin KKTC’yi daha güçlü hale getirecek projeleri var… Gailemiz memleketimizdir…”
Tıp-İş’ten Sağlık Kurulu açıklaması
Tıp-İş’ten Sağlık Kurulu açıklaması
Kıb-Tek: “Kesintiler yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanıyor”
Kıb-Tek: “Kesintiler yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanıyor”
YSK’dan hatırlatma: “Seçmenler oy kullanırken kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gibi resmi belge ibraz etmeli”
YSK’dan hatırlatma: “Seçmenler oy kullanırken kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gibi resmi belge ibraz etmeli”
Ataoğlu, Palm Beach Otel Casinosu çalışanlarının eylemini ziyaret etti
Ataoğlu, Palm Beach Otel Casinosu çalışanlarının eylemini ziyaret etti
EL-SEN: “Elektrik kesintilerinin tek nedeni Kıb-Tek’e yatırım yapılmamasıdır”
EL-SEN: “Elektrik kesintilerinin tek nedeni Kıb-Tek’e yatırım yapılmamasıdır”
Sucuoğlu: “Güzelyurt’a hastaneyi biz başlattık biz bitireceğiz, suyu bu güzel toprağa biz kavuşturacağız”
Sucuoğlu: “Güzelyurt’a hastaneyi biz başlattık biz bitireceğiz, suyu bu güzel toprağa biz kavuşturacağız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim