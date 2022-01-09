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Sucuoğlu: KKTC’nin gelişmesi ve güçlenmesi için anavatan Türkiye ile her alanda aynı yolda yürüyoruz

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölge seçim gezileri kapsamında Pazar Günü’nü Karpaz Bölgesi’ne ayırdı.

09 Ocak 2022 Pazar 21:30
Sucuoğlu: KKTC’nin gelişmesi ve güçlenmesi için anavatan Türkiye ile her alanda aynı yolda yürüyoruz

Faiz Sucuoğlu’na bölge ziyaretlerinde eşi Ece Sucuoğlu ve milletvekili adayları da eşlik etti.

Başbakan Sucuoğlu ilk durak olan Ziyamet’te yaptığı konuşmada, her bölgede büyük bir heyecanla karşılanan, her bölgede halkıyla her şartta birlikte olmayı başaran UBP’nin tek başına iktidar olmayı hak ettiğini söyledi.

Ekonomik istikrar başta olmak üzere KKTC’nin vizyonunu değiştirecek yeni projelerle yola çıktıklarını kaydeden Başbakan, “Sizin desteğiniz ile biz tek başına iktidar ipini göğüsleyeceğiz” dedi.

Başbakan, KKTC’nin gelişmesi ve ekonomik olarak daha da güçlenmesi için Anavatan Türkiye ile her alanda aynı yolda yürüdüklerini söyledi.

Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda Anavatan Türkiye’nin de tam desteği ile iki eşit egemen devlet tezinin arkasında olduklarını vurguladı.

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“Bizim yolumuz Halkın yoludur” diyen Başbakan, yapılacak projelerde, emin adımlarla ilerlenecek yolda, UBP’nin ayak bağı istemediğini ifade etti.

Sucuoğlu, Karpazın desteğiyle, 23 Ocak’ta hep birlikte tek başına iktidar olarak sandıktan çıkacaklarını belirtti.

Diğer partilerin hiçbir bölgede varlık göstermediğini söyleyen Sucuoğlu,  “ Halkımız, net görüşler duymak istiyor. Kararlılık istiyor. Güçlü bir iktidar, sonuç alıcı kararlar istiyor. Durum tespiti duymak istemiyor. Hükümeti ister gibi yapanların kafa karışıklığını hissediyor. Zaten bu arkadaşlar her hükümete geldiklerinde her şeyi bozuyor, biz de her zamanki gibi, hükümete gelip her şeyi düzeltmek durumunda kalıyoruz. İşte bu yap boz tahtasını artık halkımız istemiyor. UBP tek başına hükümete gelsin istiyor” şeklinde konuştu.

“UBP nin tek başına iktidar olması için mühür ihtiyacı vardır” diyen Başbakan, halka hak ettiği refahı UBP nin getireceğini söyledi.

Ankara ziyareti ile ilgili de bilgi veren  Başbakan “Bütün sorunlarımızı, planlarımızı oturup konuşacağız” diye ekledi.

Karpaz’a yapılan yeni yollara da dikkat çeken Başbakan, “İşte tüm bu güzellikleri tüm bu ileri adımları, Anavatanımızla birlikte biz atarız” dedi.

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Son Güncelleme: 10.01.2022 00:45
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