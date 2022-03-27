Sucuoğlu: KKTC için bu dönemde yaşamsal önem taşıyan “ekonomik prokol”e yönelik çalışmalar son aşamada

Ekonomik protokolün KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile sürekli yakın temas içerisindeyiz amacımız kısa sürede protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi. Bu konuda Kıbrıs Türk halkından desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ülkemiz ve halkımız adına teşekkür ederim” dedi.
27 Mart 2022 Pazar 20:15
Son Güncelleme: 28.03.2022 00:29