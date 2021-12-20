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Sucuoğlu: "Kıbrıs Türk halkı umudunu hiç kaybetmedi"

Başbakan Sucuoğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 12:20
Sucuoğlu: "Kıbrıs Türk halkı umudunu hiç kaybetmedi"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının acılara, kayıplara ve sıkıntılara rağmen umudunu, azmimizi hiçbir zaman kaybetmediğini, başını dik tutmayı başardığını kaydederek, “Verdiğimiz varoluş ve özgürlük mücadelesi, bu adada bizlerin de hak sahibi olduğunu ortaya koydu” dedi.

Gelecek nesillere bir daha o karanlık günleri yaşatmamak için devleti yüceltme ve daha refah günlere kavuşturma kararlılığında olduklarını vurgulayan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bugün de inancını, güçlü duruşunu koruyarak, Türkiye’den aldığı güç ve destekle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti.

“BAŞIMIZI DİK TUTMAYI BAŞARDIK”

Kıbrıs Türk halkının kendi devletinin çatısı altında özgürce yaşayabilmesi uğruna canlarını feda eden, vatan topraklarını savunmak için en güç şartlarda mücadele veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, mesajında şunları da kaydetti:

“Dünya siyasi tarihi içinde ‘Kanlı Noel’ adıyla yer alan 21 Aralık 1963 tarihi, Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan insanlık dışı ve dünya tarihine kara bir leke olarak yazılan bir terörist saldırıdır. Rum – Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle başlattığı ırkçı ve faşist eylemlerin ardından 21 Aralık 1963 saldırılarında sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilmiş, binlerce insan göçe zorlanmış ve insanlık dışı yaşama mahkum edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkı olarak tüm bu acılara, kayıplara ve sıkıntılara rağmen umut ve azmimizi hiçbir zaman kaybetmeden, başımızı dik tutmayı başardık. Verdiğimiz varoluş ve özgürlük mücadelesi, bu adada bizlerin de hak sahibi olduğumuzu ortaya koymuştur.

Geçmişte bize yaşatılanları asla unutmadan, daha emin adımlarla hareket ederek, gelecek nesillere bir daha o karanlık günleri yaşatmayacak şekilde devletimizi yüceltme ve daha refah günlere kavuşturma kararlılığındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de inancımızı ve güçlü duruşumuzu koruyarak, Anavatan Türkiye’den aldığımız güç ve destekle daha sağlam adımlarla ilerlemekteyiz.”

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“DÜNYAYLA BÜTÜNLEŞME YOLUNDA BÜYÜK BİR ÇABA VE MÜCADELE SERGİLENDİ”

“Kıbrıs Türkü, yaşanan süreçte dünyayla bütünleşme yolunda geçmişten bugüne büyük bir çaba ve mücadele sergiledi” diyen Sucuoğlu, mesajında Kıbrıs sorununa da değindi.

Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için yapıcı tavrını bugüne kadar her fırsatta ortaya koymuştur. Bugün gelinen noktada, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını en iyi şekilde gözetecek, güven ve huzur ortamını bozmayacak, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde bir anlaşma temelinde mümkün olabileceğini bir kez daha altını çizmek istiyorum.”

“MİNNET, ŞÜKRANLA ANIYOR, MANEVİ HUZURLARINDA SAYGIYLA EĞİLİYORUZ”

Başbakan Sucuoğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında şunları da ifade etti:

“Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve aydınlık günlere kavuşması için verilen mücadelede başarıya ulaşmasına, kanı ve canı pahasına şehitlerimizin yapmış olduğu eşsiz katkı daima şükranla hatırlanacaktır. Bu anlamlı günde mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimizi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun.”



 

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Son Güncelleme: 20.12.2021 13:23
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