Sucuoğlu: Kıbrıs'ta Adil çözüm anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz iki eşit egemen devlet tezinden geçiyor

SUCUOĞLU HAMİTKÖY ÖRGÜT BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hamitköy örgüt binasının açılışına katıldı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sucuoğlu'na Hamitköy ziyaretinde milletvekili adayları da eşlik etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hamitköy Örgütü''nün, bölgedeki çalışmalara daha da ivme katacağını söyledi.

Seçim sürecinde, pandemiye rağmen, vatandaşların en çok UBP'yi dinlemeyi tercih ettiklerini belirten Sucuoğlu, "Halkımızın yüzde 70'e yakını tek partili istikrarlı bir hükümet istiyor. Bunu da başarabilecek tek parti yine UBP dir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye ve UBP’nin desteklediği iki eşit egemen devlet tezini halkın da yüzde 80 oranında desteklediğini söyledi.

Başbakan ekonomik konularda atılacak önemli adımlarda, alınacak radikal kararlarda, ayaklarına kimsenin dolanmaması için 5 yıllık tek parti hükümetinde ısrar ettiklerini kaydetti.

“Halkı ekonomik anlamda hak ettiği refaha ulaştırmak için tek başına iktidar olmayı istiyoruz” diyen Sucuoğlu, “UBP, istikrar, ekonomik refah, müreffeh bir gelecek demektir" şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, halkın kendilerine gösterdiği sevgi ve ilgiye güvendiklerini ifade ederek, “İşte bu güvenin, UBP için mühre dönüşmesini bekliyoruz. Çünkü bu seçim ekonomiyi ayağa kaldırma seçimidir. Bu seçim halkın refah düzeyini yükseltme seçimidir. Bunu da UBP'den başka parti yapamaz. Bu bizim işimizdir" dedi.