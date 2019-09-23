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Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmeli”

Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmeli”

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:55
Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmeli”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs meselesinin 50 yıldır defalarca buzluktan çıkarılıp ısıtılarak tekrar sunulduğunu, buna rağmen bir arpa boyu yol ilerlenemediğini, dolayısıyla 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmesi gerektiğinivurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  TV Güneş’te “Parantez” programına katılarak Kıbrıs meselesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamaları ve Bakanlık icraatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 “ALINGANLIK BİRŞEY KAZANDIRMAZ”

Faiz Sucuoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarının UBP’nin yıllardır izlediği siyaseti yansıtan ifadeler olduğunu belirterek,  UBP’nin görüşlerinin halkın büyük bir  kesiminin görüşlerini temsil ettiğini ve dikkate alınması gerektiğini ifade etti. 

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Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar’a yönelik açıklamalarının “doğru olmadığını Akıncı’nın gereksiz bir  alınganlık” içine girdiğini” öne sürerek  bunun Kıbrıs Türk halkına bir şey kazandırmayacağını kaydetti.

“50 YIL KAYBETTİK”

Sucuoğlu, Kıbrıs  meselesinin 50 yıldır zaman zaman buzdolabından çıkarılarak ısıtıldığını ve servis edildiğini kaydederek,  Kıbrıs Türkü’nün bu nedenle 50 yıl kaybettiğini artık buna izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak gördüğünün altını çizen Sucuoğlu, “ Bunu asla kabul etmeyiz. Biz devlet sahibi bir halkız” dedi. 

 “İNLERİNE İNDİK”
İnsan kaçakçılığı ile ilgili de konuşan Sucuoğlu, yurt dışından insanların getirilip Güney’e geçirildiğini ifade ederek, “İnlerine indik diye bir laf var, ciddi ihbar alıyoruz. KKTC ‘de polise bildiriyoruz, gereken yapılıyor” dedi.

Sucuoğlu, ülke içi sorunları da değerlendirerek,  af, kaçak yaşam, terk edilen bebekler ve alınan önlemlerle ilgili de bilgi paylaştı. 

 

Son Güncelleme: 23.09.2019 18:44
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