banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93839
ALTIN
253.241
DOLAR
5.8546
STERLİN
7.3671
EURO
6.5599
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Sucuoğlu: “Kayıt dışıyla mücadele öncelikli hedef”

Sucuoğlu: “Kayıt dışıyla mücadele öncelikli hedef”

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:27
Sucuoğlu: “Kayıt dışıyla mücadele öncelikli hedef”

BAKAN SUCUOĞLU, TAŞERONLAR BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kayıt dışı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıkladı.

Sucuoğlu, bugün Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret ederek başkan Osman Amca ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Çalışma Bakanı’nın ilk resmi ziyaretini birliğe yapma geleneğini devam ettirdiği için Sucuoğlu’na teşekkür ederek, “Birliği ziyaretiniz bizim için onurdur” dedi.

En önemli misyonlarının kayıt dışı ekonomiyle mücadele olduğunu söyleyen Amca, Bakan Sucuoğlu’nun bu konudaki açıklamalarının, çalışma azimlerini ve heyecanlarını artırdığını belirtti.

banner317
Kayıt dışı ekonomi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını, arşiv oluşturduklarını dile getiren Amca, hep birlikte çalışarak kayıt dışılığın önlenmesiyle, devletin nakit kaybının engelleneceğini ve haksız rekabetin sona ereceğini söyledi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da paydaşlarıyla birlikte kayıt dışılıkla ciddi bir mücadele sürdürme hedefleri bulunduğunu vurguladı.

Kayıt dışı ekonominin yüzde 20’yi geçtiğini, bunun ciddi bir rakam olduğunu söyleyen Sucuoğlu, birlikle kayıt dışılığı kayıt altına nasıl alabileceklerini de konuşacaklarını kaydetti.

Kayıt dışılığın, hem devleti hem de kişileri mağdur ettiğini, insani anlamda da ciddi mağduriyetler yaşandığını dile getiren Sucuoğlu, bu sorunu çözmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı konularda yaşanan sorunları çözmeye yönelik ülke genelinde ziyaretler yaptıklarını, tespitlerde bulunduklarını söyleyerek, geniş yelpazede birlikte çalışarak sıkıntıları aşmayı hedeflediklerini belirtti.

Son Güncelleme: 19.06.2019 13:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”
Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”
Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı
Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim