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Sucuoğlu: “Kayıt dışılığı en düşük seviyeye getirecek tedbirler üzerinde çalışıyoruz”

Sucuoğlu: “Kayıt dışılığı en düşük seviyeye getirecek tedbirler üzerinde çalışıyoruz”

23 Temmuz 2019 Salı 08:50
Sucuoğlu: “Kayıt dışılığı en düşük seviyeye getirecek tedbirler üzerinde çalışıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kayıt dışılığı en düşük seviyeye getirecek önlemler üzerinde çalıştıklarını, af yanında kapsamlı bir tüzük çalışması da yaptıklarını açıkladı.

Bakanlık bürokratlarının Ankara’da temaslar yaptığını bildiren Sucuoğlu, istihdam alanında otomasyon projesi geliştirilmesi ve KKTC’ye İş-Kur üzerinden nitelikli iş gücü getirtilmesi konusunda iş birliğine gidilmesi için ilerleyen günlerde teknik heyetlerin bir araya geleceğini, kendisinin de Ağustos’un ikinci haftasından sonra Ankara’da temaslarda bulunacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, Hür-İş Federasyonu temsilcileriyle görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, federasyon altında örgütlü sekiz sendikanın ülkede çalışma barışının sağlanması için taraf olduğunu kaydederek sendikaların içinde bulunduğu sıkıntıları Bakan Sucuoğlu’na aktardı.

Özellikle sağlık konusunda devlette çalışanlara kesilen yüzde 4’lük sağlık sigortasına vurgu yapan ve yeterli hizmet alamadıklarını kaydeden Çaluda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası’nın sıkıntılarının çözüme kavuşturulması için gerekenin yapılmasını arzuladıklarını söyledi.

Af konusunda da, “nasıl olsa hükümet değişecek af çıkacak biz yine aftan yararlanacağız” havasının hakim olduğunu belirten Çaluda, affın düzenli yatırım yapanlara adaletsizlik yarattığının altını çizdi.

Üçüncü ülkelerden gelen yabancı işçi sayısının artışına dikkat çeken Çaluda, Türkiye’deki çalışma hayatı örnek alınarak taşeron yapılaşmanın önüne geçilmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.  

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Çaluda,  BRTK Yasası ve Din Görevlileri Yasası ile ilgili sıkıntılarının çözüme kavuşturulması konusunda iş birliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan sıkıntıyla ilgili bakanlığa bağlı Sendikalar Mukayyitliği’nin çalışma barışı sağlanması amacıyla taraflarla görüştüğünü; olayın yargıda olduğunu ve yasanın iki maddesinde tadilat yapılması koşuluyla bir çalışma başlatılacağını söyledi.

Üçüncü ülkelerden gelen insanların çoğu zaman dil bilmemesi ve yaşadığı sosyo kültürel farklılıklar yüzünden kolay kandırıldığını, sezonluk işlerde çalıştırıldığını ve kayıt dışı duruma düştüklerini ifade eden Bakan Sucuoğlu, şu bilgileri verdi:

“KAYIT DIŞILIĞI EN DÜŞÜK SEVİYEYE GETİRECEK TEDBİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

"Af yanında kapsamlı bir tüzük çalışması yapıyoruz. Kayıt dışılığı en düşük seviyeye getirecek tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Bakanlık bürokratlarımız Ankara’daydı. İstihdam alanında Otomasyon Projesi geliştirilmesi ve İş-Kur üzerinden ülkemize nitelikli iş gücü getirtilmesi konusunda iş birliği yapılması amacıyla ilerleyen günlerde teknik heyetler bir araya gelerek görüşecek.  Ağustosun ikinci haftasından sonra ben de Ankara’da temaslarda bulunacağım."

“YABANCI İŞÇİ SAYISI 6 KAT ARTTI”

2010’dan 2018’e kadar geçen süreçte, üçüncü ülkelerden gelen yabancı işçi sayısının 6 kat arttığını vurgulayan Çalışma Bakanı Sucuoğlu "Öyle bir duruma doğru gidiyoruz ki artık sağlık ve eğitim sektöründe kendi vatandaşımız gerekli hizmeti alamıyor. Artık bu kadar küçük bir ülkede, bütçesel sıkıntıların olduğu bir ortamda daha kontrollü gidilmesi gerekiyor. Cesur bir şekilde taşın altına elimizi koymamamız lazım yoksa 5-10 yıl sonra çok daha çok sıkıntı ile karşılaşacağız. Tedbir almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, daha önceki aflardan farklı olarak bazı tüzük değişiklikleri ile yatırımlarını düzenli yapan işverenlere de afla birlikte katkı sağlamak amacında olduklarını sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 23.07.2019 12:13
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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