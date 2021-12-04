Sucuoğlu: “Kadınların seçilme hakkında arzu edilen seviyeye ulaşmaması en büyük eksiklik”

SUCUOĞLU’NDAN 5 ARALIK ATATÜRK’ÜN TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANIDIĞI GÜN MESAJI...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada, kadınlarımızın siyasi yaşamda yeterince yer alamaması, seçme hakkını sonuna kadar kullanırken, seçilme hakkında arzu edilen seviyeye ulaşamamış olması, Atatürk devrimlerinin en yakın takipcisi olan ülkemiz için de en büyük eksikliktir” dedi.

Sucuoğlu, kadın siyasetçi oranı ve Meclis’teki kadın vekillerin sayısı arzu edilen noktaya ulaşmamış olsa da önümüzdeki seçimlerde birçok kadın adayın bu alanda mücadeleye hazır olduğunu görmenin gelecek için umut verici olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, 5 Aralık Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımasının yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüş ve çağdaş normlara inanmışlığı sayesinde 87 yıl önce birçok medeni ülkeye de örnek olacak bir kararla, kadınlara siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanınmasını sağlaması çağın ötesinde bir karar olarak nitelendirildiğini vurguladı.

5 Aralık 1934’te yürürlüğe giren bu karar neticesinde kadınların, süreç içinde birçok konuda söz söyleme ve karar alma hakkına sahip bir statüye geçtiğine işaret eden Sucuoğlu, “Bu kararla sadece kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmakla kalınmamış, Anavatan Türkiye’mizin çağdaş, modern ve demokratik temelleri de atılmıştır” dedi.

Türk kadınına birçok batı ülkesinden daha önce “Seçme ve Seçilme Hakkının” tanımış olmasının Atatürk’ün en büyük devrimlerinden biri olarak da tarihe geçtiğini belirten Sucuoğlu, mesajında şunları ifade etti:

“Ancak bugün geldiğimiz noktada, kadınlarımızın siyasi yaşamda yeterince yer alamaması, seçme hakkını sonuna kadar kullanırken, seçilme hakkında arzu edilen seviyeye ulaşamamış olması, Atatürk devrimlerinin en yakın takipcisi olan ülkemiz için de en büyük eksikliktir.

Kadın siyasetçi oranı, meclisteki kadın vekillerimizin sayısı arzu edilen noktaya ulaşmamış olsada önümüzdeki seçimlerde birçok kadın adayın bu alanda mücadeleye hazır olduğunu görmek gelecek için umut verici olmaktadır. Günümüzde kadınlarımızın annelik ve ev sorumluluklarının yanısıra fiili olarak çalışma hayatının içinde her alanda yerini aldığını, gerek özel sektörde gerekse devlet kadrolarında önemli roller üstlediğini görmekteyiz.

Kıbrıs Türk Kadını tüm dünya ülkelerindeki kadınlarla eşit şartlarda hak ve özgürlüklerini kullanarak eğitim, sağlık, iş dünyasının yanı sıra, yasama, yürütme, yargı, siyaset ve ekonomi yönetiminde, erkeklerle eşit platformda etkin bir şekilde yer alması kaçınılmaz bir gerekliliktir... 50 milletvekilinin olduğu Meclisimizde, kadın milletvekili sayısının 9 olması neticesinde kadın temsiliyetinin Meclise yansımasının %18 civarında olduğunu görmekteyiz. Bu veriler, Meclisimizde kadın temsiliyetinin ve bakış açısının tam anlamıyla eşit bir yapıda olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Kadınlarımızın siyasette yeterince söz sahibi olmaları, karar mekanizmalarında yer almaları için kadının önündeki engellerin kaldırılmasının gereğine inanarak kadınlarımızın kararlılıkla atacakları her adımda başarılı olacakları ve ülkemizi daima ileriye taşıyacaklarına inancım tamdır. Ayrıca bu vesileyle bir kez daha kadınlara yönelik yapılan her türlü şiddete, ayrımcılığa ve istismara karşı durmaya da devam edeceğimizi belirtmek isterim.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Atatürk’ün 87 yıl önce Türk kadınına armağan ettiği devrimin kadınların önünü açtığını ve onları toplumda saygın bir konuma taşıdığını kaydederek tüm kadınların gününü kutladı.