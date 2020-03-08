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Sucuoğlu: “Kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız“

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı

Sucuoğlu: “Kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız“

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı

08 Mart 2020 Pazar 10:18
Sucuoğlu: “Kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız“
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yalnızca bir günde değil her koşulda, her alanda  kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşması için çalışmaya;  haklarını güvence altına almaya ve  korumaya , bunun takipçisi olmaya devam edecektir.

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Bakanlık olarak  kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak temel ilkemizdir.

2020 yılında da  kadınların sosyal statüsünün güçlenmesi,  çalışma yaşamına dahil olması, kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi   konusunda sürdürülebilir adımlar atmak öncelikli hedefimiz olacaktır.”

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Son Güncelleme: 08.03.2020 13:37
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluKadınlar Günü
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