Sucuoğlu: “Kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız“

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özetle şu ifadeleri kullandı:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yalnızca bir günde değil her koşulda, her alanda kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşması için çalışmaya; haklarını güvence altına almaya ve korumaya , bunun takipçisi olmaya devam edecektir.
2020 yılında da kadınların sosyal statüsünün güçlenmesi, çalışma yaşamına dahil olması, kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sürdürülebilir adımlar atmak öncelikli hedefimiz olacaktır.”