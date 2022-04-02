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Sucuoğlu: İşverene işçi başına 500 TL destek verilecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantı sonrası, alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 19:03
Sucuoğlu: İşverene işçi başına 500 TL destek verilecek

Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 4 saat süren toplantısı tamamlandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantı sonrası, alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Sucuoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"DÜN DÜZENLENEN EYLEM OLGUN, KIBRIS TÜRKÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE SONLANDI" 

"Dün Başbakanlık önünde bir eylem düzenlendi. Son dönemde pahalılık ve ekonomik daralmanın yarattığı sıkıntıların bir şekilde ifadesiydi bu eylem. Olgun, barışçıl ve Kıbrıs Türküne yakışır bir şekilde sonlanmıştır. Eylem, demokratik bir haktır."

"Biz hükümete geleli 36 gün oldu, hükümete geldiğimiz günlerde yine dünyayı menfi yönde etkileyen Rusya - Ukrayna savaşı başladı. Doğrusu bu, pandemiden de öte çok daha ciddi yan etkiler yaratmıştır. Hammadeye ulaşmak, temel gıda maddelerindeki sıkıntı, petrol fiyarları ve tabi ki dövizin artması... Akaryakıt fiyatlarının bundan 5 - 6 ay öncesine göre ikiye katlanması ciddi bir mali külfet de getirmiştir. Ekonomik sıkıntı devam ediyor ama petrol fiyatlarında son birkaç gündür geriye gidiş görülüyor. Savaşın bitmesiyle ekonomik rahatlama sağlanacaktır. Ama şuan sıkışıklık var. Turizm beklediğimiz gibi gitmiyor." 

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"Eğer kısa vadeli bir öneri varsa biz açığız. Nitekim ekonomik örgütlerle yapmış olduğumuz toplantılar var. Bugün de Bakanlar Kurulu'na bunun yasallaşması anlamında bir önerge getirdik, kısmetse salı günü geçecek. Kendileriyle yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda çıkan öneriler Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek. Biz toplantıları ciddiye alıyor ve değerlendiriyoruz." 

İŞVERENE, İŞÇİ BAŞI 500 TL DESTEK 

"Uzun bir süredir züerinde çalıştığımız, iş gücünün korunması ve işverenin de bu sıkıntılı süreçte elini kolaylaştırmak için 'işveren katkı payının' ki bu yüzde 11'dir, bunun yüzde 65'ini  devlet üstleniyor. Bu çalışan başına 500 TL'dir. Amaç işsizliği önlemektir. Bunu Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçirdik, hayırlı olsun diyorum. İş gücünü artırmak hedefiyle bu katkıyı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle pazartesi itibariyle uygulamaya koyacağız." 

HAL YASASI MECLİSE SEVK EDİLİYOR 

"Yerel yönetimler reformu gibi özellikle Hal Yasası ile ilgili uzun bir değerlendirme yaptık, Meclis'e sevk etme kararı aldık. Denetimin en önemli bacaklarından biridir Hal Yasası."

SANAL BET YASASI... "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SON ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ" 

"Sanal Bet Yasası da hazırlanmış durumda, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta son çalışmaları yapıp ortaya koyacağız. Şu an bu sektörden ülkeye herhangi bir katkı yok. Bunu yasallaştırarak maliyemize ciddi bir katkı sağlayacağız. Bunun gibi gelir getirici çalışmalarımız var. Örneğin Forex ve Coin’ler ile ilgili de çalışmalar var."

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