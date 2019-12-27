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Sucuoğlu: “iş- Bul’u açıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu bir televizyon programında hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi paylaştı, asgari ücret, engelli çalışanların baremleri ve emeklilik yaşı gibi konularda açıklamalarda bulundu. 

Sucuoğlu: “iş- Bul’u açıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu bir televizyon programında hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi paylaştı, asgari ücret, engelli çalışanların baremleri ve emeklilik yaşı gibi konularda açıklamalarda bulundu. 

27 Aralık 2019 Cuma 08:28
Sucuoğlu: “iş- Bul’u açıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işveren ve işçilerin buluşacağı İŞ-BUL sisteminin açılanacağını duyurarak, “Artık kendi kafama göre işçi bulayım diye bir şey yok, bu program üzerinden çalışmalar sürecek” ifadelerini kullandı. 

“İŞÇİ VE İŞ VERENİ BULUŞTURUYORUZ”

Sucuoğlu, işveren ve iş arayanların buluşacağı bir havuz oluşturduklarını dile getirerek, uygulamaya başlandığını, pilot çalışmanın başladığını ve her şeyin hazır olduğunu söyledi. Sucuoğlu, program sayesinde “İşveren istediği özellikleri yazacak, iş arayan da aynı şekilde yazacak. Program bu insanları buluşturacak” şeklinde konuşarak programın işçi ve iş verenleri temas ettireceğini söyledi ve bu programın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu kaydetti. 

Sucuoğlu sözlerine ek olarak kimsenin kendi kafasına göre işçi bulamayacağını ekleyerek, çalışmaların bu program üzerinde süreceğini dile getirdi. 

“HEDEFİMİZ İKİ TARAFIN TEMSİLCİLERİNİN ORTAK PAYDADA BULUŞMASIDIR”

Asgari ücretin de konuşulduğu programda komitenin ilk toplantısını bugün saat 14.00’da yapacağını kaydederek, Ocak ortası ile sonu arasında çalışmaların biteceğini öngördüğünü dile getirdi. 

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Sucuoğlu, “Hedefimiz iki tarafın temsilcilerinin ortak paydada buluşmasıdır. Geçen defa 10 evet 5 çekimserle bitirdik, inşallah yine öyle olur diye düşünüyorum. Güzel bazı sürprizlerimiz olacak bunu da söylemiş olalım” şeklinde sözlerini sürdürdü. 

“BAREM KONUSUNDA DEZAVANTAJ YAŞAMAYACAK”

Engelli vatandaşlarla ilgili de yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Sucuoğlu şu ifadelere yer verdi; 

“Engelli vatandaşlarımız normal statüde olan vatandaşlarımızdan baremde gerideydiler. Onu çözdük. Yasa geçtiği günden itibaren eşitlenme olacak, barem konusunda dezavantaj yaşamayacak. 2020’ye girerken engelli vatandaşlarımıza yönelik yeni yıl hediyesi gibi oldu. Yasal prosedürü bitirdik, Bakanlar Kurulundan geçirdik, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta meclise gelir. Bu yönde atılan önemli bir adım oldu.”

“EMEKLİLİK YAŞININ TARTIŞMAYA AÇILMASI GEREKİR”

Faiz Sucuoğlu emeklilik yaşı ile ilgili de değerlendirme yaparak şunları dile getirdi: 

“Emeklilik yaşı 60, gönül ister 65 olsun. Maliye için ciddi bir külfettir. 30 yaşında emekliye çıkardığınız bir insanı bizim ülkemizde ortalama ömür 80 olduğunu düşünürsek 50 yıl emeklilik demek olur. Böyle bir dünya yok. 30 yıl 50 yıl emekli olarak kaldılar. Farklı sebeplerle bu uygulamalar zamanında yapıldı. Bana göre yanlış. Emekli olanlarda suç yok. 60 yaşında emekli yapıp hizmet alınıyor. 60 orta yaştır. Emeklilik yaşının tartışmaya açılması gerekir. 60 yaşında emekli olmuş birçok insan diyor ki, ben her şeye razıyım, beni eve yollamayın. Hükümetin bu konuyu gündeme getirmesi gerekiyor.”

Son Güncelleme: 27.12.2019 11:50
Anahtar Kelimeler:
Kktc Iş-bulFaiz Sucuoğlu
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