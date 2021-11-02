Sucuoğlu ilk ziyaretini HP’ye yaptı

Görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile HP Milletvekilleri Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers yer aldı.
02 Kasım 2021 Salı 17:45
Görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile HP Milletvekilleri Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers yer aldı.
Son Güncelleme: 02.11.2021 18:00