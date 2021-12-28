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Sucuoğlu : “İlaç dahil KDV’yi sıfırladık”

28 Aralık 2021 Salı 16:15
Sucuoğlu : “İlaç dahil KDV’yi sıfırladık”

“DENETİMLER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR”

“İSTİKRAR İÇİN TEK BAŞINA İKTİDAR GEREKLİ”

“TEK BAŞINA İKTİDAR ŞANSI OLDUKÇA YÜKSEK”

Lefkoşa, 28 Aralık 21 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, ekonomik anlamda başlarına gelmeyenin kalmadığını, ekonomik daralmanın -16 olduğunu, turizm sektörünün 950 milyon dolardan 160 milyon dolara düştüğünü ve döviz nedeniyle öğrencinin de çarşıya beklenen ilgiyi gösteremediğini ifade etti. 

Tam bir kaos yaşandığını ifade eden Sucuoğlu, son günlerde dövizin düşmesiyle moral bulduklarını söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre,  Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir televizyon programda açıklamalarda bulundu.

Ödemeler konusunda  açıklamalar yapan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol katkılarının geldiğini belirtti.

Sucuoğlu, dün itibariyle ödemelerin başladığını söyleyerek, “Olumsuzluklara rağmen yaklaşık 14 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL ödenecek. Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir sorun yaşandı, sorunun çözülmesi halinde 13. maaşlar Cuma günü ödeyecek” dedi.

Türkiye ile ilişkilerini ve süreci de değerlendiren Başbakan Sucuoğlu, Türkiye ile hiçbir sıkıntısının olmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, kendi döneminde toplanamayan meclisin toplanmaya başladığını, bütçenin ve 7-8 yasanın geçtiğini ve daha sonra Türkiye ile iletişime geçtiğini anlattı.

Türkiye ile arasında bir sıkıntının olmadığını yineleyen Sucuoğlu, “Zorla sıkıntı yaratmanın anlamı yok. Bu dedikodu öyle bir şey ki sonunda dedikoduyu yapanı da inandırır” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, piyasada fiyat denetiminin Ticaret Dairesi tarafından yapıldığını belirterek,  ne kadar ceza kesildiği basınla paylaşılacağını ifade etti.

DENETLEME YAPILIYOR…

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Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Denetleme yapılıyor ama bütün marketleri, bakkalları ve satış noktalarını 30 memurla götürmeniz mümkün değil. Vatandaşa ve marketlere düşen görev, ellerini taşın altına koymasıdır. Patatesçilerle görüştüm, çamur olduğu için tarlaya giremediklerini, bu nedenle ürünün az olmasından dolayı patatesin 17 TL’ye yükseldiği ifade edildi. Dün itibariyle tarlaya girmeye başladıklarını, fiyatın aşağıya düşmeye başladığını söylediler.”

Yurttaşa çağrı da yapan Başbakan “Pahalı olanı değil, ucuz olanı alın” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, vatandaşa yardım için ilaç da dâhil olmak üzere KDV’yi sıfırladıklarını belirterek, “Zaten temel gıda maddelerinin yüzde 80, yüzde 90’ında KDV sıfırdır” şeklinde konuştu.

YEREL ÜRETİMİ BALTALAMAK İSTEMİYORUZ

Un kriziyle ilgili de konuşan Başbakan Sucuoğlu, “Yerel üretimi de baltalamak istemiyoruz ama belli dönemlerde herkesin elini taşın altına koyması lazım” dedi.

“Kimse kusura bakmasın; altında 3 tane cip varsa, gelirini-giderini 1-1 buçuk aylığına eşitle, vatandaşa katkın olsun. Bunu genel sektörler için söylüyorum...” şeklinde konuşan Sucuoğlu, perşembe günü akaryakıt ve tüp gazda küçük bir indirim beklediğini söyledi.

“ATEŞTEN DEĞİL, LAVDAN BİR GÖMLEK BULDUK”

Ateşten değil, lavdan gömlek bulduk” diyen Faiz Sucuoğlu, parti genel başkanı olarak partisinde herkese aynı mesafede olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, “UBP, bütünlük, omuz omuza mücadele ve kucak kucağa yürüyüş yani ‘bir’ olmayı hedefledi. Ben parti başkanı olarak gidip de kutuplaşma yaratırsam ne ağırlığım ne de farklılığım kalır” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, erken genel seçimle ilgili de, partisinde herhangi bir milletvekili adayının karma oya oynadığını duyması durumunda deşifre edeceğini söyledi.

Yaptıkları tespitlere göre partisinin tek başına iktidar şansının oldukça yüksek olduğunu belirten Sucuoğlu, “Bir parti gider 50 kişiyi bulamaz, biz minimum 500 kişiyi buluyoruz. En önemlisi, coşkuyu görüyorsun; kadınların ve gençlerin heyecanı var. UBP’de olan heyecan bu. UBP’liler tek başına iktidara inanmış durumda” dedi.

Sucuoğlu, istikrar için tek başına iktidarın da gerekli olduğunu belirtti.

Asgari ücret belirleme sürecine de değinen Sucuoğlu, 7 bin TL’ye karşı çıkmadığını, asgari ücreti belirleme yönteminin daha demokratik olması gerektiğini söyledi. 

Asgari ücrete 10 günlük itiraz süreci olduğunu belirten Sucuoğlu, itiraz gelmesi durumunda değerlendirme yapılacağını ve sürecin devam edeceğini anlattı.

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Son Güncelleme: 28.12.2021 17:46
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